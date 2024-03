Ranking Uefa: il Napoli va fuori, l’Arsenal passa ai rigori. Domani la Roma deve aiutare l’Italia (e sé stessa)

AS ROMA NEWS – Il Napoli va fuori dalla Champions League, battuto per 3 a 1 sul campo del Barcellona. L’Italia perde la seconda squadra dalle competizioni europee dopo la Lazio. Vince invece l’Arsenal (e non è una buona notizia per noi), che elimina il Porto ai rigori.

Stasera tocca all’Inter, che deve proteggere il minimo vantaggio ottenuto a San Siro con l’Atletico Madrid: non sarà facile. Occhi puntati anche sulla gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Borussia Dortmund e PSV (1-1 all’andata): per il nostro ranking Uefa sarebbe meglio se passassero gli olandesi.

Giovedì poi in campo tutte le altre italiane, Roma compresa: i giallorossi devono eliminare il Brighton anche per farsi un favore (l’Inghilterra è terza nella classifica generale, e punta a un posto tra le prime due) e partono con un vantaggio di ben 4 gol. Meno rassicurante il punteggio con cui parte il Milan sul campo dello Sparta Praga: i rossoneri, forti del 4 a 2 di San Siro, non dovranno distrarsi.

Aperta la sfida tra Atalanta e Sporting Lisbona dopo l’1 a 1 dell’andata, mentre la Fiorentina in Conference non dovrebbe avere problemi a superare il turno: i toscani hanno già vinto l’andata contro il Maccabi Haifa, formazione tutt’altro che irresistibile.

Giallorossi.net – G. Pinoli