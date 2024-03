Roma a Brighton, De Rossi non si fida

AS ROMA NEWS – Vigilia di Brighton-Roma, con allenamento di rifinitura al mattino, partenza per l’Inghilterra nel primo pomeriggio e conferenza stampa prepartita (ci sarà Edoardo Bove con mister De Rossi) in serata prevista per le ore 19:45.

Il tecnico ribadirà un concetto già espresso più volte: se la Roma pensa di avere già l qualificazione in tasca, rischierà di vivere una brutta serata al Falmer Stadium. La squadra di De Zerbi giocherà a mille davanti ai propri tifosi pur di vendicare la figuraccia dell’Olimpico, e attaccherà senza sosta la squadra giallorossa.

La Roma, se non sarà completamente in partita, rischierebbe grosso: a Frosinone, ma anche a Firenze, davanti ai ritmi alti degli avversari, la squadra è andata in grave sofferenza e solo la buona sorte (e l’imprecisione degli attaccanti avversari) ha impedito il peggio. Quando è la Roma a fare la partita e a tenere in mano il pallino del gioco, rischia poco anche dietro, ma quando viene attaccata va spesso e volentieri in grave affanno.

Se malauguratamente il Brighton dovesse indovinare la serata, la gara di ritorno rischierebbe di complicarsi maledettamente. Per questo la squadra che scenderà in campo domani dovrà avere ben chiaro un concetto: la qualificazione è ancora tutta da sudare. De Rossi dovrà inevitabilmente cambiare qualcosa, ma chissà se deciderà di stravolgere l’assetto base della squadra: definitivamente abbandonato il 3-5-2, domani la Roma si sistemerà con il più congeniale 4-3-3, con gli esterni offensivi che dovranno ripiegare e dare una mano ai terzini.

Sulle fasce tornano Celik e Spinazzola, a centrocampo chance per Bove, in attacco quasi certo l’impiego di Baldanzi per far riposare Dybala. Difficile pensare ad altri cambi: vedere in campo anche Zalewski ed Azmoun stravolgerebbe troppo gli equilibri di squadra, col pericolo di consegnarsi agli avversari. Il vantaggio accumulato all’andata è ampio, ma guai considerarsi già al sicuro: sui campi delle inglesi c’è sempre da soffrire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini