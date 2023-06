N’Dicka-Roma, si inserisce il Milan

AS ROMA NEWS – Non è ancora tutto fatto tra la Roma e il difensore francese Evan N’Dicka, centrale di piede mancino che si libera a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.

Sul calciatore infatti si registra un pericoloso inserimento del Milan, che era da tempo interessato al ragazzo, scrive in queste ore Gianluca Di Marzio.

Tiago Pinto spera che l’impegno preso dal giocatore e dal suo entourage, che hanno raggiunto un’intesa con il general manger, venga onorato.

Al momento però l’attenzione di Pinto è rivolta verso le cessioni, e questo potrebbe permettere ai rossoneri il sorpasso. La situazione N’Dicka va dunque tenuta d’occhio, la Roma resta in vantaggio ma il Milan sta cercando di beffare i giallorossi sul finale.

