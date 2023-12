Ndicka se ne va sul più bello, ora subito un difensore. Pinto: “Dovrò essere creativo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka è senza dubbio la nota più lieta di queste ultime partite della Roma, con l’ivoriano risultato essere spesso tra i migliori in campo.

La sua crescita in questi mesi è stata esponenziale: il calciatore in grave affanno visto nelle prime uscite stagionali ha lasciato spazio a un difensore sempre ben posizionato, pulito nelle chiusure, e dotato di un piede educato.

Il lavoro fatto da Josè Mourinho con l’ex Eintracht sta dando i primi frutti, ed è un peccato che proprio ora il calciatore dovrà fare le valigie e lasciare Trigoria. La Roma farà a meno di lui per circa un mese, e la speranza è di riaverlo in buone condizioni per febbraio, pronto a dare il suo prezioso apporto a una difesa rimasta con gli uomini contati.

Mou adesso si aspetta un rinforzo subito, prima della partita contro l’Atalanta del prossimo 7 gennaio. Tiago Pinto, dopo aver pensato a lungo all’ipotesi Bonucci, sfumata a furor di popolo, ora deve trovare una soluzione alternativa.

“Dovrò essere creativo“, ha dichiarato Tiago Pinto ieri nel prepartita dell’Allianz Stadium. Da una parte ci sono le richieste di un allenatore che vorrebbe avere un difensore pronto all’uso, dall’altra le necessità di un club alle prese con i paletti del settlement agreement pattuito con la Uefa.

Giallorossi.net – G. Pinoli