Roma, che peccato

AS ROMA NEWS – Capodanno amaro per la Roma, che chiude il 2023 con una sconfitta: allo Stadium fa di nuovo festa la Juventus con il marchio di fabbrica di Allegri, e cioè la vittoria di corto muso. Ai bianconeri basta un colpo di genio di Vlahovic e una stoccata di Rabiot per portarsi a casa la sfida e i tre punti che li avvicinano parecchio all’Inter capolista.

Per la Roma la sconfitta è pesante, fin troppo severa per quanto visto in campo. Nel primo tempo, giocato a buona intensità, sono stati infatti i ragazzi di Mourinho a praticare il calcio migliore e a costruire le occasioni più nitide per passare in vantaggio, su tutte il palo di Cristante a inizio match, un episodio che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Ed è proprio sugli episodi che la Juve costruisce i suoi successi, e questo non può essere sempre una casualità: a inizio ripresa uno sfortunato rimpallo sulla trequarti con Kristensen e Cristante protagonisti innesca la ripartenza bianconera, con Vlahovic (in serata di grazia) che inventa un colpo di tacco illuminante per Rabiot, e il francese a tu per tu con Rui Patricio trova lo spiraglio giusto per battere il portoghese sul suo palo.

La partita si mette sui binari graditi ad Allegri e alla Juventus. I padroni di casa alzano il muro davanti a Szczesny e la Roma fatica a rendersi pericolosa. Solo Dybala ha un pallone pulito al limite che sarebbe stato possibile sfruttare con maggior efficacia, per il resto il giro palla giallorosso non trova sbocchi, con tanti cross troppo morbidi dalle fasce che finiscono facilmente preda della difesa avversaria.

Delude Lukaku, servito con poca efficacia: il belga però ha la colpa di cercare poco e male il pallone fuori dall’area avversaria nel tentativo di difenderlo e cercare la sponda per un compagno. La sconfitta fa male perchè arriva contro un rivale, ma il bicchiere non è mezzo vuoto per diversi aspetti: la Roma ha giocato il match contro una candidata allo scudetto senza timori reverenziali, affrontandola con personalità e intraprendenza. Doti che sono colpevolmente mancate negli scontri con le big del nostro campionato, e che permettono alla squadra di guardare con ottimismo al futuro. In attesa che il mercato regali quel rinforzo in difesa atteso da mesi.

