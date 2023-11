Nel nome di Azmoun: l’iraniano conquista i tifosi e la Roma pensa al riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poche apparizioni, ma tutte convincenti. Sardar Azmoun sta pian piano conquistando il cuore dei tifosi, e con la rete di ieri si candida a diventare uno dei nuovi beniamini del popolo romanista.

Ben voluto dai compagni, ragazzo serio e con la testa sulle spalle, l’iraniano ha dimostrato di saperci fare eccome con il pallone. Escluso a malincuore dalla lista Uefa, l’attaccante di proprietà del Bayer Leverkusen sta cercando di ritagliarsi spazio in campionato. E lo farà di scuro in Coppa Italia.

Arrivato in una condizione fisica approssimativa per via di un infortunio al polpaccio accusato poco prima dell’estate, Azmoun ha lavorato duro per rimettersi in forma e ora i risultati si stanno vedendo. Già nei minuti finali giocati contro il Monza, Sardar aveva dimostrato di essere un attaccante con delle qualità importanti: un assist per Lukaku, un palo clamoroso dopo un destro fulminante e lo zampino nel gol partita di El Shaarawy.

Ieri Mou lo ha buttato nella mischia nel match che sembrava stregato contro il Lecce, e l’iraniano ha risposto presente, risultando decisivo nella rimonta della Roma: la potenza con cui ha impattato di testa su quel pallone al bacio di Zalewski ha stupito tutti. Centravanti completo, forte fisicamente ma anche bravo tecnicamente, Azmoun punta a convincere la Roma, che in estate dovrà decidere se trattenerlo o meno.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, dove ha avuto poca fortuna nell’unica stagione giocata in Bundesliga, Sardar potrebbe essere acquistato dalla Roma per 12,5 milioni di euro, il prezzo pattuito ad agosto per la ricompra. Ancora troppo presto per dirlo. L’attaccante ha ancora sei mesi per convincere Tiago Pinto (o chi per lui) a investire quei soldi per renderlo giallorosso a tutti gli effetti. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Giallorossi.net – G. Pinoli