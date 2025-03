Nela: “Il rinnovo di Pisilli a quelle cifre è fuori dal mondo, deve ancora dimostrare tutto” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Sebino Nela, ex difensore della Roma, è intervenuto durante la trasmissione televisiva “Il Tribunale delle romane” e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rinnovo di contratto di Niccolò Pisilli, criticando aspramente le cifre con cui il club ha deciso di premiare il giovane centrocampista ex Primavera.

“Pisilli di sicuro è un ragazzo che devi tenere, ma oggi siamo fuori con l’accuso”, ha dichiarato Nela. “Guadagnava 70mila euro, io capisco che le società sono prese per la gola dai procuratori, ognuno fa il suo lavoro. Ma bisogna fare attenzione, altrimenti non ne usciamo più fuori. A me sembra un contratto molto alto per un ragazzo che ancora deve dimostrare tutto”.

“Noi l’abbiamo visto al ‘pronti via’, ma anche io nel 1978 quando ho esordito sono stato il migliore in campo per due partite. Poi le partite continuano e non è sempre così. Lui deve ancora dimostrare tutto. Fa parte del gruppo prima squadra, sta facendo il suo minutaggio e abbiamo capito che tipo di giocatore è, ma mi sembra un contratto fuori dal mondo“.