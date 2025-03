AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 28 marzo 2025.

ORE 9:30 – KRISTOVIC COME VICE DOVBYK – Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo, a Trigoria stanno accendendo i fari su Nikola Krstovic, 24 anni, attaccante montenegrino del Lecce che potrebbe arrivare nella Capitale in estate come vice Dovbyk.

ORE 9:00 – ANCHE VALVERDE IN LIZZA PER LA PANCHINA – Oltre a Sarri, Mancini, Pioli e Italiano, anche Ernesto Valverde sarebbe entrato tre i papabili per la panchina della Roma del prossimo anno: l’allenatore dell’Athletic Bilbao ha il contratto in scadenza a giugno. Lo riferisce Il Tempo.

ORE 8:45 – PAIXAO E PAZ PER RINFORZARE LE FASCE – La Roma sta lavorando alle ali d’attacco per il prossimo anno e ha messo nel mirino Igor Paixao del Feyenoord e Nico Paz del Como, ma di proprietà del Real Madrid. Lo riferisce l’edizione odierna di Leggo.

ORE 8:00 – HUMMELS: “ROMA? INIZIO PEGGIORE NON CI POTEVA ESSERE” – Il difensore tedesco Mats Hummels ha parlato all’emittente tedesca di DAZN: “A Roma sto benissimo, ma l’inizio è stato il peggiore possibile. Ranieri? Ha un’autorità naturale…”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

