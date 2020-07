Nervi tesi in casa Lazio: lite Acerbi-Pulcini. Lotito furioso prepara il maxi-ritiro

ALTRE NOTIZIE – Dopo aver perso contro Milan e Lecce, ieri la Lazio è finita per essere battuta anche dal Sassuolo. Tre sconfitte consecutive che hanno fatto infuriare Claudio Lotito.

Il presidente del club biancoceleste, riferisce Sportmediaset, non ha digerito la reazione della squadra alla ripresa dal lockdown: ora lo scudetto sembra andato, ed è a rischio anche il podio in campionato. Una delusione cocente visto che il patron laziale si era battuto strenuamente per la ripresa della Serie A, convinto di poter vincere il tricolore.

Ad infuocare gli animi poi c’è stato il diverbio tra Francesco Acerbi e Ivo Pulcini, direttore sanitario biancoceleste, avvenuto all’interno dello spogliatoio e scatenato dalla gestione degli infortuni. La situazione in casa Lazio sembra esplosiva, e tutto questo ha fatto scattare il campanello d’allarme di Lotito: l’ipotesi è quella del lungo ritiro in vista della sfida del 20 luglio contro la Juventus. Un modo per ricompattare uno spogliatoio che tra sconfitte e infortuni sembra essersi spaccato a metà.

Fonti: SportMediaset / Gazzetta dello Sport