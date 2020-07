Zaniolo ai dirigenti della Roma: “Voglio restare”. Ma per blindarlo serve un cambio di proprietà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Il cuore oltre il bilancio: Zaniolo cerca di rimanere alla Roma“, titola in questi minuti il portale Repubblica.it. Il giocatore giallorosso ha ribadito di voler restare, ora la palla passa al club.

I conti però andranno fatti al termine della stagione: il bilancio è segnato da 300 milioni di debito e perdite che al 30 giugno dovrebbero essere oltre i 150 milioni. Per ridurre i costi il club ha come priorità vendere gli esuberi e abbassare i costi. Zaniolo rappresenterebbe in tal senso un salvacondotto per i conti del club. Prezzo già fissato: 70/80 milioni.

Ma il giocatore non ha dubbi al riguardo, e la sua volontà è chiara. Tanto da averlo ribadito ai suoi amici più stretti ma anche ai dirigenti della club giallorosso in uno degli ultimi colloqui avuti: “Voglio restare alla Roma“. Ma al momento l’unica strada possibile per blindare Zaniolo è un cambio di proprietà. Friedkin è sempre in attesa, in questi giorni si è parlato di un misterioso gruppo sudamericano e viene segnalato un altro interlocutore americano con cui Pallotta è in contatto.

