Nervosismo Mourinho, il tecnico non parlerà alla stampa al termine di Roma-Milan

AS ROMA NEWS – A sorpresa, mister Josè Mourinho non si presenterà davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Milan.

Lo fa sapere DAZN in questi istanti, ma comunicarlo è stato il club giallorosso, senza però specificare i motivi di tale scelta.

Il nervosismo in casa Roma regna sovrano dopo questo avvio a dir poco stentato di campionato, e il tecnico ha deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti. A parlare saranno solo i calciatori.