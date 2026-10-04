NOTIZIE AS ROMA | Gattuso esalta Gasperini: “È nella categoria di Sacchi”. E il tecnico giallorosso lo invita a cena…

Parole al miele di Gennaro Gattuso nei confronti di Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Lazio, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha dedicato un lungo elogio al tecnico della Roma, ricordando anche la vicinanza ricevuta nei momenti più complicati della sua carriera.

“È un grandissimo allenatore ed è stato sempre presente nei miei momenti difficili. Quando io ero al Milan e lui all’Atalanta mi chiamò e mi disse di tenere duro, che gli piaceva come giocava il mio Milan. Ci somigliamo un po’, abbiamo caratteri forti, mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Nessuno ne parla ma lui fa parte della stessa categoria di Sacchi, per il cambiamento che ha portato. Io e tanti colleghi proviamo a ripetere le cose che fa lui, ma ci riusciamo difficilmente. Una cena con lui? Sarebbe un onore”.

Proprio sul palco di Trento è andato in scena anche un simpatico siparietto. A Gattuso è stato infatti mostrato un videomessaggio di Gasperini, che lo ha invitato a cena con una precisazione inevitabile vista la rivalità cittadina: “Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera, ovviamente non la settimana del derby eh! Spero di vederti presto, ciao”. La risposta di Gattuso è stata immediata: “Andare a cena con lui sarebbe un onore…”.

Il tecnico biancoceleste ha parlato anche del derby, spiegando di non voler anticipare troppo il clima della stracittadina: “Quando sento i miei ragazzi parlarne, o gli addetti ai lavori, li stoppo subito. Ci sono ancora partite importanti, quella settimana ne parleremo”.

Redazione Giallorossi.net