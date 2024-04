Notte Capitale

AS ROMA NEWS – Una serata così la Roma negli ultimi anni l’ha già vissuta più volte. Ma il quarto di finale di Europa League che si giocherà questa sera nella decisiva gara di ritorno dell’Olimpico non è mai stata così attesa.

Il derby europeo contro il Milan ha un sapore speciale che sta creando un clima di fibrillazione nella Capitale. Il blasone dei rossoneri, il fatto di misurarsi con un’altra italiana, l’importanza di poter raggiungere un’altra semifinale europea, la quinta in sei anni, sta creando un hype enorme a Roma.

I ragazzi di De Rossi partono con un piccolo ma prezioso vantaggio accumulato all’andata una settimana fa: a San Siro il Milan sottovalutò i giallorossi e venne sorpreso dalla prestazione messa in campo da Dybala e compagni. Le mosse a sorpresa del mister hanno poi fatto il resto: l’uno a zero firmato Mancini ha caricato ancora di più di aspettative questa gara di ritorno.

Stavolta però il Milan si prepara alla partita della vita: dai rossoneri, molto deludenti all’andata, ci si aspetta tutta un’altra prestazione. Leao e Pioli hanno lanciato segnali molto chiari all’indirizzo dei giallorossi: la squadra stavolta ha preparato la partita al meglio ed è pronta a ribaltare il risultato dell’andata.

Se a San Siro De Rossi è riuscito a sorprendere Pioli con la mossa El Shaarawy spostato a destra a contenere le sgroppate di Theo e Leao, stasera la domanda ricorrente è cosa si inventerà per ripetere l’impresa dell’andata. Di sicuro qualcosa tra i giallorossi cambierà rispetto a una settimana fa: l’assenza pesante di un uomo squadra come Cristante si farà sentire. A Bove il compito di sostituirlo degnamente. E chissà che non sia proprio la posizione in campo del giovane centrocampista una delle chiavi tattiche della partita di stasera.

La Roma di sicuro non avrà intenzione di aspettare il Milan e di giocare una partita attendista. Con i rossoneri che tenderanno a sbilanciarsi in attacco più del solito, i giallorossi dovranno essere abili a recuperare palla e colpire negli spazi che inevitabilmente si verranno a creare davanti a Maignan. L’Olimpico, rigorosamente tutto esaurito, si prepara ad essere un fattore decisivo di una partita che può segnare un altro pezzo di storia di una Roma sempre più europea.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

