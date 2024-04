“Sto per morire, vincete la Coppa per me”. La telefonata di un tifoso mobilita la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Una telefonata di pochi secondi fatta in una nota radio romana da parte di un tifoso romanista ha creato un caso nella Capitale alla vigilia della partita di ritorno di Europa League contro il Milan.

Edoardo, questo il nome del supporter giallorosso che ha chiamato Te la do io Tokyo, trasmissione in onda su Tele Radio Stereo, ha lanciato un appello alla Roma a pochi giorni dalla sua morte: vincere la coppa prima che se ne vada per sempre.

La storia raccontata è da brividi: il tifoso soffre di una malattia invalidante che gli impedisce di vivere la vita che vorrebbe, da qui la decisione di farla finita. Il 22 maggio viene fissato un appuntamento con una clinica svizzera per effettuare il suicidio assistito. Proprio il giorno della finalissima di Dublino che la Roma sogna di raggiungere dopo la beffa di un anno fa.

Edoardo parla tra le lacrime: “Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima, è sta ca… di coppa. Cerchiamo di vincerla” . Il silenzio e la telefonata che si chiude. In pochi giorni sui social parte il tam tam per far arrivare ai calciatori e all’allenatore della Roma il messaggio. Con il club che riceve il messaggio e subito si mobilita.

Il capitano Pellegrini gira un video, poi De Rossi ne parla pubblicamente in conferenza stampa: “La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia. Se lo desidera, siamo qui. Rispettiamo la sua voglia di restare anonimo, ma se vorrà noi siamo pronti ad accoglierlo“. Edoardo però sembra essere irrintracciabile. Tanto da far pensare a qualcuno che si sia trattato solo di uno scherzo di pessimo gusto.

