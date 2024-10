Novità sugli esterni: Piton e Parisi le opzioni per la Roma del futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Otto giocatori. O, almeno, sono quelli che la Roma ha sulla carta. Perché poi a conti fatti gli esterni giallorossi “veri” sono molti meno, allo stato attuale addirittura solo tre: Angelino, Celik e Zalewski.

Ecco anche perché, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Florent Ghisolfi sta monitorando il mercato, con due giocatori che nei giorni scorsi gli sono stati presentati e che trovano comunque il gradimento giallorosso: Lucas Piton del Vasco da Gama e Fabiano Parisi della Fiorentina. Due che amano spingere, che giocano a tutta fascia, anche se prediligono la sinistra (ma Parisi può giocare anche a destra) e che potrebbero sbarcare a Roma a gennaio. O, al massimo, a giugno prossimo.

Samuel Dahl e Buba Sangaré non sono mai stati utilizzati e non essendo pronti sono stati mandati a giocare anche con la Primavera. Poi c’è Abdulhamid e i due ai box: Saelemaekers (che se va bene rientrerà per fine novembre) ed El Shaarawy, fermo per un lieve stiramento al polpaccio e con il contratto in scadenza a giugno prossimo.

Il primo nome della lista è quello di Lucas Piton, che tra l’altro ha anche il passaporto italiano. Costa tra gli 8 e i 10 milioni di euro e può essere un investimento importante per il futuro. L’altro nome è invece quello di Parisi, che la Roma ha seguito spesso quando era all’Empoli e prima che si trasferisse alla Fiorentina. I rapporti tra club sono buoni, possibile anche che Parisi possa sbarcare già a gennaio in prestito.

