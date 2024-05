Nuova Roma, comanda De Rossi: cinque rinforzi nel mirino, al lavoro con Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comanda De Rossi. Il nuovo progetto che la Roma ha in mente, e che sarà affidato all’allenatore di Ostia, comincerà a prendere forma una volta concluso questo campionato.

A breve sarà annunciato Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo del club giallorosso, e a lui sarà affidata la ristrutturazione della rosa romanista, ma a indicare la via sarà comunque Daniele De Rossi. Il ds lavorerà a stretto contatto con l’ex capitano, che indicherà i calciatori di cui avrà bisogno per allestire una Roma più competitiva.

Sembrano dunque lontani i tempi del duo Mourinho-Tiago Pinto, allenatore e general manager che poco andavano d’accordo dentro e fuori dal campo. Stavolta sarà di fondamentale importanza l’armonia e l’unità di vedute sulle scelte da operare in sede di mercato.

De Rossi ha già tracciato la via: per rifare la Roma serviranno almeno cinque rinforzi, giocatori che dovranno essere dei titolari e che dunque andranno a rendere la rosa più competitiva. In arrivo due terzini (se non addirittura tre) terzini, un centrocampista box to box, un attaccante esterno e un centravanti nel caso in cui Lukaku dovesse salutare.

Si guarderà molto in Italia (piacciono Dorgu e Gendry del Lecce, Nandez a parametro zero dal Cagliari) ma anche in Francia, terreno che Ghisolfi conosce molto bene: Zhegrova del Lille è un nome su cui ds e allenatore sembrano già convergere.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Corriere dello Sport / Corsera

