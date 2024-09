Nuovo CEO Roma, Boniek si propone ma prende quota la soluzione interna: possibile promozione di Vitali o Lombardo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul fronte societario in casa Roma, con i giallorossi alla ricerca di un nuovo amministratore delegato dopo l’addio di Lina Souloukou.

Stando a quanto riferisce Stefano Carina de Il Messaggero dai microfoni di Radio Radio, l’ex giocatore della Roma Zibì Boniek, nome caldeggiato dalla piazza giallorossa, si starebbe proponendo al club in queste ore.

Al momento però non sarebbe il polacco in pole per il ruolo di nuovo Ceo: i Friedkin potrebbero infatti optare per una soluzione interna che faccia da ponte alla nomina del prossimo ad.

In odore di promozione ci sono Lorenzo Vitali, avvocato e general counsel (responsabile degli affari legali) del club giallorosso, e Maurizio Lombardo, attualmente Football Operating Officer della Roma.

