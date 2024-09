“ON AIR!” – TORRI: “Souloukou ha lasciato le macerie a Trigoria”, PIACENTINI: “Non so se tra un anno parleremo ancora di questa proprietà”, PRUZZO: “Bravo Juric, ha tutelato i nuovi acquisti”, ROSSI: “Vittoria da vecchio lupo di mare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha vinto una bella partita, confortante. Si sta affrontando un momento molto particolare, la società è totalmente vuota. Juric ha voluto tutelare i nuovi e presentare al pubblico la squadra che doveva assumersi le sue responsabilità. E’ stata una formazione più di testa che non di tattica, e le dichiarazioni del tecnico a fine partita mi hanno confermato questa sensazione. E’ stata una vittoria concertata da un vecchio lupo di mare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Souloukou non si è dimessa, ma è stata dimessa, anche perché aveva il contratto in scadenza…Sulla necessità di ricostruire un organigramma societario non ci sono dubbi, mentre ce ne sono molti di più sulla volontà di farlo, perché io non so se tra un anno staremo qua a parlare di questa proprietà…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Juric sabato ha fatto capire chiaramente che i Friedkin vogliono la Champions, e quest’anno penso che la Roma privilegerà il campionato anziché la coppa. Non mi meraviglierei se giovedì in Europa vedremo le riserve e domenica i titolarissimi… Nella Roma non servirebbe nominare solo un Ceo, servirebbe una persona che ricostruisca tutto: devi prendere un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore generale, un direttore tecnico, e un uomo per lo stadio…Qua sembra tutto normale, con Juric che non viene nemmeno presentato da Gianni (Castaldi, ndr) come nuovo allenatore, come se non ci fosse stato un cambio in panchina. Sono arrivato a rimpiangere Zanzi, almeno lui ci faceva sorridere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sulla vittoria della Roma ci avrei scommesso, quando va via l’allenatore la squadra fa sempre quadrato. Bella partita, su questo non c’è niente da dire. La società ieri è fuggita tutta, è rimasto solo Juric, fine. I Friedkin sono scappati come conigli… La Souloukou? Tutti sanno che è stata cacciata da un report fatta da Williamson, il braccio destro dei Friedkin. Le hanno accollato la scelta dell’esonero di De Rossi per poi mandare via anche lei. Le minacce alla Souloukou e ai figli? Sapete quante volte succede di essere minacciati? Le abbiamo subite anche noi, ma non è che usciamo di casa coi mitra…il fatto che va via per le minacce è una mera invenzione dei giornali…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’addio della Souloukou? I Friedkin hanno rimesso insieme i pezzi, anche attraverso il suo braccio destro che era arrivato a Roma e dialogando con i calciatori, e hanno capito che molte cose che la Souloukou andava raccontando non erano proprio in quel modo. La questione di Zalewski, il caso Dybala, le riunioni fatte con alcuni giocatori e non con altri…e poi non va sottovalutato l’impatto con la tifoseria: per i Friedkin è inconcepibile la contestazione dei tifosi. Loro che hanno sempre lavorato sul consenso, si vedono lo stadio vuoto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La dottoressa Souloukou lascia macerie, la Roma è stata svuotata della sua anima, ed è questa la sua colpa principale. Se Ghisolfi ora inizierà a parlare? Io non so nemmeno se rimarrà. Però a gennaio qualcosa sul mercato deve essere fatto, penso ad esempio a un attaccante. Ieri mi ha fatto una grande impressione Dovbyk, mi è piaciuto tantissimo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “L’addio di Lina Souloukou ha anticipato il licenziamento, non gli sarebbe comunque stato rinnovato il contratto. La Roma è un’anomalia nel calcio mondiale, anche a livelli di terza categoria: il settore dirigenziale è stato azzerato. Ci sono solo i presidenti, e poi un ds che nessuno conosce perchè non si è mai presentato. Stop. Ghisolfi in bilico? Può essere, ma è una figura così marginale che non so cosa possa essergli imputato. Juric non lo ha scelto lui, ma la Souloukou dietro consiglio di Beppe Riso. Boniek si sta proponendo in queste ore, ma la soluzione interna al momento è la più probabile con la promozione di Lombardo o quello dell’avvocato Vitali…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Giornata perfetta, è andata nel modo migliore possibile viste le premesse… Juric è stato intelligente a non mettere i nuovi. Secondo me lui ha voluto tutelare i nuovi in una serata che poteva essere molto complicata, si è affidato a quelli di lungo corso. Ne escono bene tutti, la squadra ha giocato bene, non ha fatto cose straordinarie e ne ha tratto beneficio. Ha retto anche il secondo tempo, e questo è un segnale importante. Ora se vinci col Venezia, la classifica prende un’altra fisionomia. E poi succeda quello che deve succedere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’unica cosa positiva è stata la vittoria ma anche il modo di giocare della squadra. Per il resto, la programmazione fatta con De Rossi e con la Ceo plenipotenziaria è stata spazzata in quattro giorni. Ora resta solo Juric, come era successo prima a Mourinho e poi a De Rossi. I Friedkin non mi sembrano preoccupati di questa cosa. E’ vero che sono americani, ma qualche dubbio sulla programmazione ce l’ho…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dovbyk lo seguo da un po’, e mi piace molto come giocatore. Bene la Roma, ma l’Udinese è rimasta sul pullman, questo va sottolineato… Juric è un personaggio ruvido, determinato nelle sue convinzioni. Io lo conosco da quando era giocatore, da allenatore però ho scoperto una persona nuova, anche di una certa cultura e profondità, un altro uomo. Non sono sorpreso da come ha gestito la comunicazione. Lui è tosto quando viene attaccato sul suo lavoro, ma quando veste la giacca è un’altra persona…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha giocato un buon calcio e ha vinto bene, segnando gol. Questo è un campionato modesto, e tutto può succedere, anche in ogni partita… L’Udinese sembrava la squadra migliore del campionato, poi viene a Roma e ne prende tre. Il Torino col Lecce sembrava una squadretta, e ora è in testa alla classifica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La piazza era schierata con De Rossi, e Juric in modo intelligente è andato incontro alla piazza… I tifosi ora guardano avanti, e ripartono da Juric. Ora vediamo cosa accadrà a livello societario. Certo, è impressionante quanti dirigenti, principali o meno, siano cambiati in quattro anni di Friedkin, e questo non può essere un caso. E’ una gestione molto particolare…”

