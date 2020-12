Nura, una seconda occasione. Manca solo l’ok dei medici: “Tornerò più forte di prima”

AS ROMA NEWS – Vi ricordate di Abdullahi Nura? Il terzino nigeriano che Sabatini volle a tutti i costi a Roma insieme al connazionale Umar Sadiq potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio. Il calciatore nigeriano, ora ex calciatore, sta aspettando l’ok dei medici per rientrare in campo.

E’ lo stesso Nura a rivelarlo parlando al portale scorenigeria.com.ng: “Con Dio tutto è possibile e spero di tornare presto. Sono molto felice e tornerò più forte. I tifosi dovrebbero continuare a credere in me perché li renderò sempre felici“, le parole dell’ex Primavera giallorosso.

Anche il suo ex compagno di squadra Umar Sadiq ha parlato del possibile ritorno in campo di Nura: “Stava aspettando diversi tipi di risultati. Ora sta bene e sta solo aspettando un permesso per tornare a giocare. Si sta allenando più duramente che mai. Tornerà. Sì, non è finita per Nura nel calcio. La scorsa settimana ha anche avuto un medico e il risultato è stato buono. Credo che nel nuovo anno tutto andrà bene con lui“.

Nura, ora 23enne, aveva dovuto appendere gli scarpini al chiodo ancora giovanissimo, quando la sua carriera sembrava lanciatissima: nella Roma Primavera era sempre tra i migliori, tanto da suscitare l’interesse del Barcellona. Poi i problemi al cuore e l’addio al calcio giocato. Che però potrebbe diventare presto un semplice arrivederci.

