AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:55 – Appena conclusa a Trigoria la conferenza stampa di Fonseca: “Spinazzola non giocherà, Pedro sì. Farò dei cambi per vincere domani. La squadra ha reagito bene alle mie parole”. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA

Ore 13:20 – Igor Zaniolo ha parlato del rientro in campo del figlio a calciospezia.it rivelando: “Nicolò dovrebbe tornare in campo ad aprile“.

Ore 12:40 – La Roma è fortemente interessata a Brandon Soppy, diciottenne difensore centrale del Rennes. Il calciatore ha collezionato sette presenze, cinque in Ligue 1 e due in Champions League , in questa stagione. Lo riferisce il portale francese actufoot.com.

Ore 11:00 – La Roma vuole Marco Silvestri del Verona per la porta: Pau Lopez in prestito e soldi la proposta che vuole avanzare il club capitolino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Fonseca ha scaricato la responsabilità della sconfitta di Bergamo sulla squadra e rischia di inimicarsi lo spogliatoio. Intanto il futuro dell’allenatore verrà deciso da Tiago Pinto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Fumata grigia per Bryan Reynolds: il giocatore non ha ancora detto sì alla proposta della Roma, rifiutando la prima proposta avanzata da Ryan Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

