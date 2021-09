Nzonzi all’Al Rayyan si sblocca, domani la firma. Niente buonuscita, la Roma risparmierà 5 milioni

AS ROMA NEWS – Sembra davvero essere alla fine il tira e molla legato alla cessione di Steven Nzonzi: il centrocampista francese sta per firmare per l’Al Rayyan.

Lo rivela Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport. Il giocatore infatti siglerà il suo contratto con il club qatariota nella giornata di domani.

Tiago Pinto ha tenuto il punto, negando al giocatore ogni possibile buonuscita da parte del club. La Roma risparmierà 5 milioni di euro lordi dalla cessione del centrocampista.

🚨 Steven #Nzonzi sta per firmare con l’Al Rayyan. Non prenderà la buonuscita dalla Roma (no categorico di Tiago Pinto) che risparmierà circa 5 milioni lordi. Domani mattina prevista la chiusura. ⏳#ASRoma @AlrayyanSC @CorSport — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 27, 2021

Se domani Nzonzi dovesse ufficializzare il suo accordo con l’Al Rayyan, nella Roma resterebbe solo Federico Fazio come esubero eccellente: l’argentino infatti sarebbe l’unico a non aver trovato una sistemazione alternativa a quella giallorossa.