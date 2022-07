Occasione Wijnaldum: la Roma ci prova, il Milan si defila

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non c’è solo Paulo Dybala nella testa di Tiago Pinto, racconta l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo).

Mentre la Roma continua la preparazione in Algarve, il gm giallorosso vive giorni infuocati a Milano, tra incontri di mercato e telefonate di lavoro. Una delle ultime ricevute ha avuto come oggetto una proposta molto intrigante: si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista 31enne in uscita dal Psg.

Luis Campos l’ha proposto a Milan e Roma. I rossoneri hanno declinato l’invito, mentre a Trigoria stanno riflettendo sulla fattibilità e sostenibilità dell’operazione. Il mediano olandese farebbe felice Mourinho, che vedrebbe benissimo l’accoppiata Wijnaldum-Matic per il centrocampo giallorosso.

Il calciatore del PSG arriverebbe con la formula del prestito gratuito e con la metà dell’ingaggio pagato dal club francese (all’incirca 8 milioni di euro). Senza il Decreto Crescita la società giallorossa dovrebbe farsi comunque carico di uno stipendio da circa 4 milioni netti.

