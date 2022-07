Occasione Zagadou, il gigante di cristallo: Pinto riflette sull’affare a parametro zero

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Ore di riflessione in casa Roma. Tiago Pinto studia l’affare Zagadou, offerto al gm portoghese a parametro zero.

Ieri il dirigente portoghese ha ha avuto un contatto con Houssine Kharja (ex calciatore giallorosso) e Moussa Sissoko, agenti del difensore classe ’99, svincolato dal Borussia Dortmund.

L’occasione ingolosisce Pinto: Zagadou, un colosso di quasi due metri, era considerato uno dei prospetti migliori in difesa. Ma a soli 23 anni ha già accumulato nelle ultime tre stagioni una sfilza impressionante di infortuni: basti pensare che, in 5 anni, per ben 603 giorni non è stato a disposizione giocando solo 91 partite e saltandone 83.

Su di lui anche Inter e Monaco, ma la Roma è vicinissima a tesserarlo, inserendo in rosa il difensore di piede mancino, bravo nell’impostare il gioco da dietro, che aveva chiesto Mourinho la scorsa estate. Gli altri nomi nel mirino sono Natan del Bragantino e Senesi del Feyenoord, che però costa 16 milioni. Troppi per un giocatore in scadenza nel 2023.

