Wijnaldum, trattativa apertissima tra Roma e PSG: si va verso la fumata bianca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – C’è ancora distanza tra Roma e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Georgino Wijnaldum in giallorosso.

Tiago Pinto spinge per avere il giocatore in prestito, e chiede che i francesi paghino una parte consistente del suo stipendio, circa il 50-60%. L’obiettivo della Roma è quello di azzerare i costi dell’affare per la stagione in corso e rimandare semmai il pagamento alla prossima.

Il PSG dal canto suo chiede che la Roma inserisca un obbligo di riscatto in modo da rendere definitivo il trasferimento di Wijnaldum, considerato un esubero dai parigini. I francesi sembrano però disponibili a contribuire allo stipendio del calciatore (circa il 40%) sotto forma di buonuscita.

Il PSG ha provato a inserire Zalewski nell’affare come contropartita, ma la Roma ha subito chiuso ogni discorso su questo fronte. Distanza tra club, sì, ma la volontà comune è di andare a dama. Ecco perché tutti credono fortemente alla riuscita della trattativa, con Wijnaldum pronto a raggiungere Trigoria nei prossimi giorni.

Fonte: La Repubblica / Il Messaggero / Il Romanista