Oggi test contro l’Olympiacos, De Rossi ritrova i titolari: occhi puntati su Dovbyk, Soulè e Dahl

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna in campo dopo il ko col Tolosa, e lo farà a Rieti alle 17 di oggi per affrontare l’Olympiacos (diretta su Dazn). Test amichevole che segna la fine della prima parte della preparazione estiva e al tempo stesso l’inizio del ritiro in Inghilterra.

Perché al triplice fischio Dybala e soci saliranno su un pullman direzione Fiumicino per raggiungere il St George’s Park National Football Centre. Prima però la Roma capirà un po’ meglio a che punto si trova con la sua preparazione. Daniele De Rossi avrà sicuramente più possibilità nel corso del test contro i greci di provare una formazione importante, con meno ragazzini del vivaio e con un undici più simile a quello che sarà titolare.

Gli occhi saranno puntati su Soulé, Dobvyk e Le Fée. L’argentino, l’uomo dei dribbling, si sta allenando da qualche giorno a Trigoria e aspetta il momento del debutto in giallorosso. Magari insieme a Dybala. Del resto, parlano la stessa lingua. In campo e fuori. In questi giorni hanno preso confidenza l’uno con l’altro. Soulé scalpita, vuole provare subito a lasciare il segno.

A Rieti ci sarà anche Dobvyk, l’ultimo acquisto in ordine di tempo, che ieri ha svolto il suo primo allenamento con la maglia della Roma, e che oggi potrebbe giocare qualche minuto, partendo però molto probabilmente dalla panchina. Spazio anche per Dahl, che dovrà dimostrare di essere una valida alternativa per Angelino.

Per la prima volta si rivedranno Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Cristante, i perni dello spogliatoio. Insieme formano l’anima italiana della Roma. Tra quelli della vecchia guardia c’è anche Celik, reduce dal massimo torneo continentale con la maglia della Turchia. Finora ha giocato sempre il baby Sangaré perché non c’erano alternative, ma si resta sempre in attesa di un colpo di mercato per sistemare la corsia di destra, da troppo tempo il punto debole della Roma.

Un altro tema riguarda Pisilli. Il centrocampista conta di convincere De Rossi e l’ambiente: spera di restare a differenza di Pagano e Cherubini, suoi coetanei che sono stati girati in prestito. Oggi avrà un’altra occasione per mettersi in mostra.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

