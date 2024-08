CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 2 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:



Ore 10:55 – INSERIMENTO PER TESSMAN DEL VENEZIA – La Roma ha chiesto informazioni per Tanner Tessman (22), centrocampista statunitense del Venezia corteggiato dalla Fiorentina e che qualche settimana fa sembrava ad un passo dall’Inter. Il calciatore è valutato circa 7 milioni di euro. (Givemesport)

Ore 9:30 – SPUNTA GALENO PER LA SINISTRA – La Roma è a caccia di un’ala sinistra che possa dare il cambio a El Shaarawy su quella corsia: oltre ai giovani Wesley (19) e Fernandez-Pardo (19), Ghisolfi ha messo nel mirino Galeno (26) esterno d’attacco del Porto che piace anche alla Juventus. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – SU ASSIGNON C’E’ ANCHE L’ATALANTA – Aumentano le pretendenti per Lorenz Assignon (24), terzino destro del Rennes: anche l’Atalanta sarebbe sulle tracce del giocatore francese che piace molto a Ghisolfi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:50 – CALABRIA NON CONVINCE GHISOLFI – Davide Calabria (27) potrebbe finire nell’affare Abraham con il Milan: il terzino piace a De Rossi ma non sembra convincere del tutto Ghisolfi, che preferirebbe puntare su altri profili per quella fascia. (La Repubblica)

Ore 7:00 – TIMIDI SONDAGGI PER KARSDORP – Resta molto difficile piazzare Rick Karsdorp (29) per il quale ci sono stati solo timidi sondaggi di Aek Atene e Besiktas. (Gazzetta dello Sport)

