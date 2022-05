“Oh santo Dio, perché ha ripreso il gioco? No, no!”. Svelato l’audio VAR del gol in fuorigioco di Acerbi

ALTRE NOTIZIE – E’ stato svelato oggi quell’audio campo-Var di Spezia-Lazio finita nella tempesta delle polemiche per il gol di Acerbi in netto fuorigioco convalidato dall’arbitro e per il quale furono fermati Pairetto (il direttore di gara), Nasca (al Var) ma anche gli assistenti (Perrotti e Affatato) e l’Avar (Valeriani) più il tecnico.

Questo il dialogo dei sei protagonisti riportato da Gazzetta.it accaduto dopo la rete della vittoria biancoceleste e quell’ok che Pairetto prende come via-libera: “Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio“, è l’inizio dell’audio. “Lì è buono”. “Occhio eh, non vedo”.

“Guarda Acerbi”. “Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero”. Pausa. “Ok” si sente in sottofondo, ed è uno nella Sala Var a Lissone, ma non c’è ancora la definizione geografica del fuorigioco: è un ok fra componenti di Var e Avar e non diretto a Pairetto.

“La linea del 43, guarda quella”. Fischio in campo: il gioco riprende. “Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no!”. Questo l’audio incriminato fra Lissone e Pairetto al “Picco”.

“Ho fermato tutti perché è inaccettabile, un black-out comunicazionale che non va bene – commenta oggi Gianluca Rocchi, designatore della Can A e B, nell’aula Magna di Coverciano – “Pairetto è bravo in assoluto ma in quel caso dà per scontate troppe cose, pensa solo al recupero, aveva l’ansia di comunicare quello”.

Poi, interviene Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA: “Avete sentito un ok che è fra i componenti del Var, ma l’arbitro (Pairetto, ndr) l’ha preso come un lasciapassare per riprendere il gioco. Ci arriveremo prima o poi a diffondere gli audio“.

Fonte: Gazzetta.it