ULTIME DA TRIGORIA – Mkhitaryan in gruppo, l’armeno sarà titolare domani sera. Sul campo anche i Friedkin

AS ROMA NEWS – Ottime notizie arrivano dall‘allenamento di rifinitura che si è svolto questa mattina a Trigoria sotto gli occhi della stampa, presente per l’occasione al centro sportivo.

Henrikh Mkhitaryan si è allenato in gruppo prendendo parte anche alla sfida in famiglia a campo ridotto. L’armeno dunque è recuperato per la partita di domani sera a Tirana.

Tutti a disposizione di Mou per la sfida contro il Feyenoord, e la formazione di domani resta un rebus, ma è molto probabile che Mkhitaryan possa giocare dal primo minuto, probabilmente al posto di Zaniolo che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Durante la seduta odierna Dan e Ryan Friedkin si sono visti in campo insieme a Tiago Pinto: la proprietà ha voluto far sentire la vicinanza alla squadra nel momento chiave della stagione romanista.

Nel primo pomeriggio il gruppo partirà per Tirana, oggi alle 17:45 circa ci sarà la conferenza stampa di Mourinho, insieme a lui anche il capitano Lorenzo Pellegrini e il vice Gianluca Mancini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini