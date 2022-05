Trigoria, cori e fumogeni: i tifosi caricano la squadra prima della partenza per Tirana (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma sta partendo in questi minuti per Tirana, con i giocatori che hanno lasciato Trigoria in pullman per raggiungere Fiumicino.

La squadra, all’uscita dal centro sportivo Fulvio Bernardini, è stata circondata dai tifosi romanisti presenti fuori dai cancelli per incitare i ragazzi di Mourinho in vista della gara di domani sera contro il Feyenoord.

Cori, qualche fumogeno e bandiere al vento, i supporters hanno caricato i giocatori che hanno risposto all’incitamento dall’interno del pullman sbattendo i pugni sui vetri.

Questo il video del saluto dei romanisti alla squadra prima della partenza per l’Albania: