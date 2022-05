AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 24 maggio 2022:

Ore 10:30 – VAN GAAL: “MOU DOMANI SI DIFENDERÀ” – “Mourinho si difenderà e si adatterà completamente all’avversario“. Lo dice Luis Van Gaal a proposito di Roma-Feyenoord di domani. “Dove nasce il suo approccio difensivo? Per me sono due le cose nel suo caso. Il suo carattere combinato al carattere della Nazionale portoghese. Non pensano di essere migliori degli altri. Mourinho è un ragazzo molto intelligente. Quando parliamo di calcio difensivo possiamo dire che Ranieri è lo zio di Mourinho“ (ad.nl)

Ore 9:45 – INTRIGO DYBALA, DALL’ARGENTINA: “OFFERTA DELLA ROMA” – Continua ad arricchirsi di nuove puntare la telenovela Dybala. La tv argentina Tyc Sports parla di un’offerta ufficiale presentata dalla Roma al calciatore ex Juventus…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – INIZIATA L’INVASIONE GIALLOROSSA DI TIRANA – E’ cominciata con due giorni di anticipo rispetto all’inizio della finale l’invasione giallorossa di Tirana: più di mille sono già partiti per l’Albania, tra oggi e domani saranno oltre 30mila i tifosi romanisti che arriveranno nella città dove si giocherà la finalissima di Conference League.

Ore 8:00 – ROMA, LA FORMAZIONE RESTA UN REBUS – A poche ore dall’inizio di Roma-Feyenoord resta incerto l’undici che Mou potrebbe mandare in campo domani: potrebbero infatti giocare sia Zaniolo che Mkhitaryan, ma anche nessuno dei due, con Veretout inserito a centrocampo e Pellegrini in appoggio a Abraham.

