“ON AIR!” – PRUZZO: “Tanti giocatori stremati, se fossi in Mou sarei preoccupato”, CORSI: “Elsha si è buttato via, ma è un gran giocatore”, FERRETTI: “Roma squadra strana, ma la classifica non può mentire”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “El Shaarawy quando si sveglia è uno degli attaccanti esterni più forti che ci sono in Italia. Il problema è che gli si è rotta la molla… Se Elsha fosse continuo, lui dovrebbe essere titolare in questa Roma, tecnicamente è uno dei più forti in squadra. Ha più dimestichezza col gol lui di Zaniolo, la vede di più la porta. Lui si è affondato per fatti suoi andando in Cina, perchè è un grande giocatore…”

David Rossi (Rete Sport): “Dopo il rosso al giocatore del Verona, è stato un far west. Loro facevano sistematicamente fallo al giocatore della Roma che aveva la palla. Alla fine del primo tempo mi domandavo se Zaniolo sarebbe riuscito a finire la partita sulle sue gambe, mi ha sorpreso rivederlo in campo nel secondo tempo. La Roma nella ripresa ha fatto una grande fatica a creare occasioni, non ci giriamo intorno, fino al tiro di Volpato non era riuscita mai a tirare in porta. Alla fine la squadra aveva otto punte in campo, e non riusciva a sfondare lo stesso. Poi fa una grandissima azione Matic, da ala sinistra. Ragazzi, la Roma gioca male, non possiamo negarlo. Però vinci. E prima viene quello. L’ambizione di Mou è tenere botta adesso, e poi a gennaio vediamo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Grande azione di Camara nell’azione del gol dell’uno a uno. E’ stato uno dei migliori in campo insieme a Zaniolo stesso, che ha fatto un grande primo tempo. Mou c’ha messo un po’ troppo a passare a quattro dietro, io l’avrei fatto già a inizio secondo tempo. Volpato? Se giocasse sempre contro il Verona sarebbe capocannoniere. Pellegrini? In questo momento non si regge in piedi. Poi gli mettono due uomini addosso e lui sparisce, non ce la fa…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Wijnaldum? Forse la cosa più conveniente anche per il PSG sia rinnovare il prestito di un altro anno. Lì tornerebbe per non giocare, specie ora che è fatto male. Occhio al Milan che ha un punto in più della Roma, e che ha vinto tante partite come ha fatto la Roma ieri a Verona. Quest’anno subisce tantissimo, in fase difensiva è diversa dall’anno scorso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Poteva andare peggio, ma anche meglio. Fino al minuto 88 siamo stati pervasi da una certa incazzatura, poi però la Roma l’ha vinta ed è quello che conta. Io sono molto mourinhano, dobbiamo sopravvivere, fare punti. E non conta come li fai. La Roma è una squadra strana, che sembra non avere il minimo valore, ma poi la classifica dice altro, e qualcosa di buono ci sarà. Na botta di qua, una di là, e alla fine porti a casa il risultato. L’espulsione non ha favorito la Roma, sembra paradossale ma è così, loro si sono messi tutti bassi a difendere e tu hai trovato delle difficoltà. Dovevi vincerla, lo hai fatto, e per il momento va bene così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se fossi Mou sarei preoccupato, ci sono calciatori come Pellegrini e Cristante che hanno il fiato corto, le hanno giocate tutte e hanno bisogno di tirare il fiato. Ora devi tenere duro e ottimizzare al massimo le opportunità. La Roma è stata la stessa di queste ultime partite. Poteva andare in vantaggio con Abraham poi invece la gara si è complicata. Poi è entrato il ragazzino ed il Verona è crollato. La Roma a centrocampo sta a pezzi e non ci sono tanti ricambi, per fortuna Camara ha dato una svolta. Dalla panchina hai avuto tre giocatori che ti hanno dato una grossa mano: El Shaarawy, Volpato e Matic. Io spero che Belotti non sia questo, perchè se è questo ragazzi c’è da essere preoccupati…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma doveva vincere e ha vinto. Ha sofferto tanto, ma ha trovato questo ragazzino che gli ha risolto la partita. Chiaramente la partita è stata non dico falsata ma condizionata dall’espulsione assurda di questo ragazzo che entra in modo irruento e si fa cacciare via. La partita che era stata molto equilibrata si è messa su un binario diverso. La Roma ha sofferto, ma grazie al ragazzino l’ha vinta. Vale l’articolo quinto: ha ragione chi ha vinto. Abraham? Anche la sfiga gli si accanisce contro: non sarà quello che abbiamo visto l’altro anno, ma nemmeno questo. Lui dribbla il portiere con una movenza ottima, bella da vedere, e poi tira fuori. E’ inspiegabile. Anche il secondo gol è un gol clamorosamente sbagliato. Sono andati molto bene Matic quando è entrato, e Camara, che è un giocatore che serve a questa Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il segnale di Mourinho che mette dentro Volpato nel momento della necessità, e non per fargli fare passerella in un momento della partita che non conta, vuol dire che si fida e che crede nelle sue qualità. Il ragazzo ha sicuramente dei numeri e ieri li ha tirati fuori alla grande. Deve fare un passo per volta, è un 2003, ma sta dando dei segnali confortanti ed è importante per la Roma. Ieri la partita doveva essere decisa dal colpo di un giocatore, ed è significativo che sia toccato a lui…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma ha sofferto più del previsto. Ma Bocchetti ha cambiato il Verona, fa soffrire tutte le squadre che incontra. E’ importante che si sia sbloccato Zaniolo per la testa, sarebbe stato importante che si sbloccasse anche Abraham, che ieri ha sbagliato delle occasioni incredibili. Ora vediamo come andrà con l’Europa, ma mi sembra che la Roma si avvicini al derby meglio della Lazio…”

