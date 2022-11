Roma-Ludogorets sarà trasmessa in chiaro su TV8

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sfida tra Roma e Ludogorets, in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico, sarà di nuovo trasmessa in chiaro.

Oltre che su Dazn e Sky, infatti, il match sarà trasmesso in diretta anche su TV8.

Una bella notizia per chi è tifoso della Roma e non è potuto andare allo stadio, ancora tutto esaurito per la partita di Europa League che varrà il passaggio ai sedicesimi di finale.