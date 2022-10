“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Lazio più forte della Roma, nessun dubbio”, CORSI: “Se Mou va via, il primo ad andarsene sarà Dybala”, PUGLIESE: “Domani in campo Eldor e Vina, bastano per battere l’Helsinki”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il povero Mourinho sembra essere diventato uno capitato per caso nel mondo del football. E’ proprio così. Noi sembriamo un avamposto di matti che difendono l’indifendibile. Sento tanti tifosi della Roma che vorrebbero un altro allenatore, che criticano Mourinho, un allenatore che ci ha portato in piazza per aver vinto una coppa che a sentire loro non conta niente. Ma siamo stati per anni e anni a dire che la bacheca era piena di ragnatele… C’è chi dice che siamo lontani anni luce dal Benfica e dalla Champions, ma non sono d’accordo: giusto la Juve ci poteva perdere, appena è entrato un ragazzino che ha cominciato a correre (Iling Junior, ndr), è successo un macello…Io sono tifoso della Roma, non di Mourinho, ma se Mou va via e prendiamo un altro allenatore è finita. Come prima cosa Dybala va via. Magari ricominciamo col gioco anche spumeggiante, che però non ti porterà da nessuna parte. Con Mou invece hai la speranza che possano venire altri giocatori importanti. Sono loro a dirlo che vengono alla Roma per Mourinho. Se poi prendono Klopp che si porta 4 o 5 giocatori del Liverpool, mi va bene. Ma se dobbiamo ripartire coi De Zerbi…”

David Rossi (Rete Sport): “Domani sera credo che giocherà Kumbulla al posto di Smalling, ma non escludo nemmeno che possa giocare Vina come centrale di sinistra al posto di Ibanez. All’andata è vero che abbiamo vinto 3 a 0, ma non dimentichiamo che c’è stata quell’espulsione che ha cambiato subito la partita, altrimenti sarebbe stata rognosetta… Loro tecnicamente sono inferiori, ma anche il Ludogorets lo era, e sappiamo com’è andata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ti presenti con El Shaarawy, Vina, Kumbulla e Shomurodov, sono giocatori comunque in grado di battere l’Helsinki. Un conto è mettere Tahirovic e Tripi, allora è un altro discorso. Ma Vina è uno che andrà a giocare il Mondiale. Se non è in grado di giocare nemmeno contro l’Helsinki, allora chiudiamo tutto e smettiamola…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io ce l’ho questa paura, che Mourinho possa andare via se non venissero fatti gli investimenti che si aspetta. Se non dovessi centrare gli obiettivi anche per via degli infortuni che ti sono capitati, non potresti fare gli investimenti che avevi in mente. Si innescherebbe questo circolo vizioso…Io sono spesso critico con Mourinho per quello che vedo in campo sul piano del gioco, ma la percezione della sulla importanza nella società Roma ce l’ho. E ho paura che la società non possa essere all’altezza delle sue richieste…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Nonostante Mourinho e la società si siano parlati spesso, lui ha lanciato più volte degli avvertimenti chiedendo giocatori. Arrivare quarti quest’anno è troppo importante, anche più di vincere una Coppa Italia. Nonostante Mourinho, hai bisogno della Champions per attrarre giocatori che ti serviranno per fare il salto di qualità, ma anche per convincere Dybala a restare. Certo, non è edificante pensare che sei così attaccato a un piazzamento per poter far sopravvivere il sogno. Questo poi è un momento vitale per la Roma: la nuova proprietà che prende Mou e arriva a certi giocatori ha avviato un flusso importante che non deve essere interrotto. E non sarà facile…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “L’Helsinki non mi sembra irresistibile. Se domani dovessero giocare Vina e Shomurodov, la Roma può vincere lo stesso. Io risparmierei i giocatori che sono a rischio…Non essendoci Zaniolo e Dybala, e con Pellegrini che ha bisogno di riposare, mi aspetto Shomurodov ed El Shaarawy, due giocatori che possono giocare da subito. Mi spetto Belotti al posto di Abraham, e Zalewski a destra: Karsdorp rischia che gli si blocchi il ginocchio e ha bisogno di riposo. A sinistra invece spazio a Vina…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Roma non ancora al meglio. Domani si gioca o 3-5-2 o 3-4-2-1, vedremo chi vorrà risparmiare l’allenatore, ma io penso che non si possa prescindere da Abraham e Belotti. Come mai la Roma che produce poco e gioca male, sta a due punti dal terzo posto? Ci sono squadre che incantano la platea, ma prima della partita contro il Napoli stavano addirittura sotto. E’ uno dei più grandi misteri del calcio. La Roma nonostante non faccia gol sta attaccata a queste squadre che fanno un calcio meraviglioso…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Lazio ha dimostrato di essere più forte della Roma, su questo non ci sono dubbi. E può puntare al secondo-terzo posto, a meno che il Napoli non dovesse mollare, a quel punto si può pensare anche ad altro… Questa è una piccola Roma rispetto al potenziale che ha. Però Mourinho è il valore aggiunto. La squadra può giocare meglio, e paga l’assenza di Dybala. Zaniolo da solo non può vincere le partite. Per il resto è una squadra normale, che ogni tanto esalta e ogni tanto vorresti inseguire col bastone per gli errori che commette. Inutile parlare del gioco di Mourinho, lui ha sempre fatto i risultati così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le difficoltà della Roma a Helsinki? La squadra deve essere più aggressiva e determinata. Se giocasse come quel quarto d’ora di Marassi sarei contento. Domani ci vuole il massimo dell’attenzione, ci vuole poco per sbagliare la partita. Di turnover la Roma non penso possa farne. Credo sarà la solita squadra, speriamo non con le solite problematiche…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala in campo con la Roma prima del Mondiale? Questo è quello che si vorrebbe fare. La squadra soffre molto l’assenza di Dybala, era quello che risolveva le partite, senza di lui in campo bisogna fare altro, e alla Roma non le sta riuscendo. Prima torna e meglio è. E’ l’uomo che ti può decidere una stagione, e con Mou spesso la differenza la fanno i singoli. E alla Roma mancano i migliori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala e Immobile in campo nel derby? Impossibile che possano recuperare, ma sono due casi diversi: Immobile giocherebbe comunque, mentre gli argentini pensano al Mondiale, e quindi escludo che possa giocare. Sulla Roma sono deluso da Mourinho tecnico, sono convinto che la Roma non sia così scarsa come pensa lui, perchè quando affronti la prima della classe e ti metti tutto in difesa rinunciando al tuo gioco, pensi che i tuoi giocatori siano scarsi e questo mi delude…”

