“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se domenica non dovesse giocare Ndicka diventerebbe un caso”, PES: “Sanches in campo anche all’80%”, NARDO: “Zalewski rischia di essere un bluff”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Oggi è il giorno del ritorno in gruppo per Dybala, lui clinicamente è sempre stato bene, non ha avuto lesioni ma un affaticamento. Poi con lo staff ha preferito fare un allenamento mirato per tornare al meglio, è stata fatta una scelta precisa. Lukaku sta bene, la diffidenza iniziale è stata dissipata dalle sue prove in nazionale… Esterni? Al momento do Kristensen e Spinazzola in leggero vantaggio su Karsdorp ed El Shaarawy… Se Sanches sta anche all’80%, Mourinho lo metterà in campo perchè è l’unico che ti può dare qualcosa di diverso in quel ruolo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sulle fasce i ballottaggi sono sempre apertissimi, ne hai tre da una parte e tre dall’altra. Teoricamente in campionato Kristensen dovrebbe essere favorito, visto che è stato escluso dalla lista Uefa. Ma il terzino danese quanto ha la fiducia di Mourinho? Secondo me dovremo vederlo un po’ prima di dare un giudizio definitivo sul ragazzo… Spinazzola? La scelta di Spalletti di dare spazio a Dimarco come titolare e Biraghi come alternativa fa capire quanto il ragazzo sia in difficoltà. Zalewski? Non mi voglio rassegnare all’idea che sia un bluff. Deve cominciare a dare qualcosa, altrimenti il rischio bluff è concreto…”

David Rossi (Rete Sport): “Io credo che chi non lavorerà oggi e domani con il gruppo, non sarà abile e arruolato per domenica… Pellegrini? Mi sembra che sia più no che sì, mentre su Mancini c’è qualche dubbio. Ndicka? Bisogna ragionare anche sul fatto che dopo domenica c’è la coppa giovedì, per cui io mi aspetto che almeno una delle due partite il francese la giochi…Non posso pensare che Celik possa giocare fuori ruolo come braccetto di destra, già fatica nel suo ruolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Formazione della Roma? C’è un po’ di preoccupazione, di tutti gli infortunati forse solo Dybala me lo immagino titolare contro l’Empoli. Gli altri…boh. Oggi forse sapremo qualcosa…forse, perchè hanno deciso di blindare tutto… Voti alla Roma reparto per reparto? Ai due portieri do 6, ai difensori centrali darei 6,5, agli esterni 6,5, al centrocampo darei 7,5, all’attacco do 8,5. Quindi come media la rosa della Roma è da 7. Le altre? Il Milan anche è da 7, il Napoli da 7,5, l’Inter da 7,5, la Lazio da 6,5, la Juventus è da 7. Il mio pensiero è questo, mi aspetto un andamento del genere in campionato, con Inter e Napoli più avanti e Roma, Milan e Juventus un po’ più dietro… Se domenica contro l’Empoli, punti zero, non dovessi vedere Ndicka in campo e Mancini, pur rischiando una ricaduta, ben sarebbe un caso l’esclusione del francese…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lobotka, Anguissa e Zielinski due anni fa non li avremmo mai scambiati con i centrocampisti che aveva la Roma, poi però Spalletti li fa giocare a pallone e diventano quelli che sono. Il problema è tutto lì. Colpevolizzo Mourinho? Ma è normale, è così, l’ho sempre detto… L’Inter per tutti è la squadra più forte del campionato, ma secondo me la Roma sta là: i giallorossi sono più forti in difesa e in attacco, il problema è sulle fasce, è tutto là…Alla Roma do 7 come rosa, per come è costruita, poi il rendimento può variare anche in base a come la schieri. Io per esempio la schiererei a quattro dietro…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “L’Inter è complessivamente più forte della Roma. Sulla carta i giallorossi accorciano il gap con le altre solo grazie alla coppia Dybala-Lukaku. Per me la rosa della Roma è da sette…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Secondo la Gazzetta Lukaku è venuto qua per mettersi in vetrina per poi andare via…è clamoroso. Parliamo di un giornale sportivo, dovrebbe far sognare i tifosi, e invece con la Roma fa l’esatto contrario: la sfonda sempre… Dybala-Lukaku? Si parla solo della coppia dei sogni, ma d’altronde di che vuoi parlare di questi tempi. La mancanza del main sponsor? Il nome di Roma è gigantesco, ma la squadra non ha lasciato segni importanti per ora. Se invece dovesse diventare una squadra che trionfa, cambierebbe tutto, si ritirerebbe fuori la storia, Mourinho con la faccia da Cesare, le truppe dietro…Il marchio di Roma è grande, ma se vinci lo fai diventare abnorme…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La situazione sulle fasce per la Roma è preoccupante. Spinazzola con la nazionale è stato in tribuna per la prima partita, la seconda neanche mi ricordo dove stava e credo che domenica sarà difficile vederlo in campo. Sulla destra, nessuno dei tre esterni a disposizione mi ha dato un minimo di ritorno. E in un sistema di gioco come quello della Roma, avere mancanze del genere in quella zona di campo può essere un grande problema…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Se vedremo o meno la vera Roma domenica dipenderà dagli infortunati. Renato Sanches, se sta bene, fa parte della Roma ‘vera’. Solo quando la Roma avrà tutti i giocatori a disposizione potremo giudicare e parlare anche di possibili cambi tattici. L’importante è che nella Roma si possano vedere insieme Sanches, Aouar e Pellegrini insieme, oltre a Dybala e Lukaku davanti e Mancini e Smalling dietro. Ora la Roma non può più sbagliare, deve vincere e convincere contro l’Empoli…”

Redazione Giallorossi.net