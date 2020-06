“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Nainggolan alla Roma? In prestito lo riprenderei oggi”, CORSI: “Pallotta è un disastro, fortunatamente i tifosi sono tornati alla carica”, DI GIOVAMBATTISTA: “Romanisti costretti a vivere con l’incubo scudetto alla Lazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pedro? Nella Juve si dovrebbe mettere in fila. Mi piacerebbe che lo spagnolo scambiasse due parole con Fonseca… Se la Roma vendesse a 25 milioni Schick, rispetto ai 50 milioni incassati dall’Inter per Icardi, non dico che avrebbe fatto un affare ma che sarebbe stato un lavorone… Le parole di Cellino su Nainggolan? Io credo veramente nell’amore di Radja per Roma e i suoi tifosi. Io ho sempre pensato che la Roma ha fatto un affare a vendere Nainggolan a quel prezzo, ma altrettanto onestamente ti dico che se arrivasse in prestito e con una parte di stipendio pagato, io me lo prenderei… E non è per dare un contentino ai tifosi, non è da me, io la farei oggi pomeriggio un affare così, anche perchè confiderei molto in Fonseca…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Si continua a fare il nome di questo Bustos, e poi si legge da più parti che Pedro sia un obiettivo della Roma. Quando a 32 anni hai vinto tutto, sono forse 2 le motivazioni che ti possono spingere a giocare: o i soldi degli arabi, o l’essere stuzzicato da un allenatore che stravedere per te…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Finalmente i tifosi della Roma sono tornati alla carica con questi striscioni…Dai su, la gente non ne può più. Adesso ci scrivono che finalmente tocca a Zappacosta…è da ridere… La Roma pensa di andare a fare la serie A con Bustos, Villar e Ibanez, speriamo bene… Sembra veramente un disastro la storia di Pallotta, che è veramente una vergogna assoluta di questa società. La Roma è alla mercé di tutti, alla chiacchiera di tutti. Ogni giorno a leggere che ci sono debiti, che bisogna vendere i giocatori, è veramente vergognoso… Pallotta è venuto a Roma solo per fare lo stadio e basta, ormai lo sanno tutti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lo scenario che è stato raccontato dai giornali sulla Roma in questi giorni è abbastanza fedele…L’unica cosa che si può sperare è un improvviso recupero sportivo che garantisca alla Roma di andare in Champions e avere degli incassi che ora non sono preventivabili. La strategia al momento è delineata: cedere giocatori con gli ingaggi più alti e investire sui giovani e sui parametri zero…”

David Rossi (Roma Radio): “Se pensiamo a come stavamo un mese fa, stare ora a fare il dibattito sugli orari delle partite è tanta roba… Gasperini colpito dal Coronavirus? Avrebbe dovuto alzare la mano e dire che aveva un problema, e lasciar andare in panchina qualcun’altro al posto suo, e invece non lo ha fatto perchè l’Atalanta doveva giocarsi la storia contro il Valencia nella partita di Champions. Capisco che in quel momento non c’era ancora la percezione di quello che stava succedendo, ma andare in panchina in quelle condizioni non è stato molto responsabile…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Nel momento in cui si aprono cinema e teatri, non capisco come non si possa pensare a riaprire gli spazi all’aperto e a permettere al calcio di disputare i propri campionati con i tifosi allo stadio. Il calcio senza tifosi è un altro sport. Il calcio è un pezzo d’Italia, è una passione che ci coinvolge tutti, e come tale va trattato, e non come un giocherello che interessa solo qualche milionario… Si continua a pensare agli scenari peggiori, ma in base a cosa? Qua il piano A dovrebbe essere la normalità, e il piano B quello che prevede uno scenario peggiore, e invece qua è ancora il contrario…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io sono a conoscenza che almeno quattro o cinque società di Serie A che hanno occultato alla stampa nomi di giocatori positivi al Covid19. Giocatori molto importanti, alcuni anche nazionali. La Roma dovrà vivere i prossimi due mesi con l’incubo che la Lazio potrebbe vincere lo scudetto, quello che Pallotta non è riuscito a fare fino ad oggi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zangrillo ti dice che chi si prende il Coronavirus ormai non si aggrava…ma perchè non possiamo dire che il virus sta scomparendo? Ma questi virologi che si sono arricchiti con le comparsate in televisioni che faranno tra tre mesi?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Si sta discutendo su orari e giorni del campionato, ma qui c’è gente che non ha ancora ricevuto la cassa integrazione e non sa se può continuare a lavorare o meno. Tutte hanno necessità di fare bene le prime dieci partite, ma la Roma di più. Centrare il quarto posto è fondamentale. C’è da sperare che l’Atalanta inciampi altrimenti è dura. Io credo che il nuovo acquirente del club esca fuori in autunno per poi chiudere a fine anno…”

