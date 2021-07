“ON AIR!” – BERSANI: “Con Mou spero siano finite le buone maniere di Fonseca”, CORSI: “Chiude Roma TV? Ora portassero i sacchi di riso”, PRUZZO: “Temo che sarà un mercato con pochi soldi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti a dire che il mercato è fermo per tutte, che anche le altre non hanno fatto niente. Ma che mi frega a me? Io guardo la Roma che è arrivata settima a 16 punti dalla quarta. E magari se ci muoviamo un po’ prima… Zaniolo? Hanno fatto bene ad essere così prudenti. Se la muscolatura è debole, poi rischia di fare la fine del povero Ronaldo. La cosa più interessante del giorno è la presunta quarantena di Mourinho, pensate come stiamo messi… Chiude Roma TV? Tutti questi che lavorano lì, quando Pallotta diceva che avrebbe fatto chiudere le radio, loro gongolavano facendo battute per radio e tv. E ora perchè io dovrei avere solidarietà con questi? Ma andate a portare i sacchi di riso…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Mourinho in quarantena per cinque giorni? Ma se arriva dal Portogallo perchè dovrebbe fare la quarantena? Ho l’impressione che siccome hanno scritto che arrivava venerdì, poi sabato, ora per dire che arriverà lunedì dovranno trovare una giustificazione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questo ritorno all’entusiasmo speriamo si fondi con una campagna acquisti almeno parzialmente all’altezza di Mourinho. Io l’avrei fatto arrivare a Pratica di Mare con le Frecce Tricolori e poi in giro per Roma con l’auto scoperta. Ma anche se lo mettessero in un Van nero, non è che possono tenerlo nascosto ancora a lungo, prima o poi si apre. Ormai ci siamo… Leggevo oggi di atteggiamenti di giocatori che non vanno benissimo, sono anche piuttosto scortesi. E questo non è possibile. Capisco che ci sono dei contratti, ma cin sono dei modi per venirsi incontro, in tutti i posti di lavoro è così. In questi casi c’è anche un fenomeno di imprinting: quello che farai nei prossimi 20 giorni darà un registro a tutti quanti su come ci si regolerà nei prossimi anni. Le debolezze adesso aprirebbero una breccia in cui la gente penserà di infilarsi. E invece deve essere chiaro l’atteggiamento che la Roma avrà con chi si comporta in un certo modo, con chi dà una certa disponibilità e a chi non la dà…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma fa la misteriosa sull’arrivo di Mourinho e io non lo capisco. Anche sulla data non è così scontata, c’è chi dice oggi e chi addirittura punta sul 5. Certo che se non arriva nemmeno il 6 allora non arriva più…Io vedendo qui mi sentirei comunque più tranquillo, vorrei essere rassicurato da lui….Io me lo aspetto battagliero, tale e quale a prima. Mi auguro che siano finite le buone maniere di Fonseca. Io spero che sia zero aziendalista, anche se all’inizio ci andrà con le molle.. Però lo devono accontentare fin dall’inizio, con una squadra degna di questo nome. Poi non vinci al primo assalto, però con lui vogliamo arrivare. E servono i calciatori, perchè l’allenatore non può fare tutto da solo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Non escludo che la data di domani dell’arrivo di Mourinho a Roma possa essere uno specchietto per le allodole. Non mi sorprenderei se mi arrivasse un messaggio già oggi. Su Mourinho si tiene nascosta ogni cosa, per questo vivo col cellulare in mano…Sono giorni davvero caldi, io mi aspetto anche l’annuncio di un acquisto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho è già in Italia, ieri era nel nord Italia, poi magari sarà venuto anche a Roma, questo non lo so. Ma ieri era in Lombardia, a bordo di una auto di grossa cilindrata, una Porsche. Verrà presentato il 4 luglio, e nel pomeriggio vi dirò anche dove sarà presentato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Xhaka sarebbe un buon innesto, soprattutto se è quello visto nell’ultima partita. Ma non basta. Serve un grande goleador, un grande difensore e un grande portiere. Rui Patricio? Io avrei preferito un italiano, a Bergamo ne hanno tantissimi di portieri…

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non è l’anno dei grandi colpi, penso che sarà un mercato, anche quello della Roma, con pochi soldi. Perchè hai troppi giocatori e diventa difficile pensare a certe operazioni in entrata, tolte quelle due che ormai sembrano certe. Si cercherà soprattutto di sfoltire delle rose che sono davvero troppo grandi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Gollini lo vedrei meglio alla Lazio, visto che alla Roma stanno puntando tutto su Rui Patricio e il portiere ormai ce l’ha. La Lazio uno sforzo per prendere Gollini dovrebbe farlo, ma 15 milioni mi sembrano troppi. Il suo valore è sceso, secondo me a 10 milioni si prende…”

