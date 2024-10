“ON AIR!” – FERRAZZA: “Se Pisilli è il migliore dei nostri c’è un problema”, TORRI: “De Rossi aveva dato due volte le dimissioni”, PETRUZZI: “Pellegrini? Da capitano deve dare di più nel rapporto coi tifosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Di Pisilli la cosa che mi ha impressionato di più è la sua personalità, l’aspetto che poi è il più preoccupante per i giovani, sa benissimo quello che deve fare. E noi dobbiamo non esaltarlo troppo, e nemmeno lamentarci troppo quando non giocherà partite all’altezza. Dobbiamo normalizzare il suo processo di crescita, anche se io penso che si sia già preso il centrocampo della Roma. Per giocare con Pisilli e Konè serve il terzo centrocampista. Pisilli-Konè non è una coppia, è lacunosa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini paga molto il carattere che ha. Tu sei il capitano, e quando è stato esonerato De Rossi dovevi scendere dalla macchina, confrontarti con la gente… in quelle situazioni devi dare di più, perchè sei il capitano e il capitano fa anche questo… Quando giocavo io, Peppe (Giannini, ndr) era il primo che ci metteva la faccia in queste situazioni. Perchè a Pellegrini calcisticamente che gli vuoi dire…guardate che corre tanto durante la partita, è uno che si sacrifica in campo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Voglio fare una provocazione…la formazione ipotizzata per giovedì sera è: Svilar, Hummels, Ndicka, Hermoso, Celik, Pisilli, Paredes, Konè, Angelino, Baldanzi, Dovbyk… levando Dybala, ma questa non è la miglior formazione titolare della Roma?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se Celik che domenica ha giocato difensore fa una papera e gli avversari segnano, io fischio Juric, non fischio Celik. Ma perchè Pellegrini e Cristante devono essere fischiati se loro giocano, ce la mettono tutta, e la Roma arriva sesta…da fischiare sarebbe chi li fa giocare. Mourinho si girava in panca e non c’era nessuno, da quest’anno invece ci sono Konè, Le Fee ed è esploso Pisilli. In più c’è anche Baldanzi. E mi domando: perchè non ha fatto giocare Pisilli e Konè dal primo minuto domenica? Ma contro il Venezia non è stato Cristante il peggiore, se lo mette lì è perchè copre le linee di passaggio, comanda la difesa, torna indietro quando gli altri vanno avanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Complimenti a Pisilli. Di ragazzi bravi ne abbiamo avuti diversi, e il povero Friedkin con i soldi dei bambini di Mourinho ci hanno tirato su due anni… questo Pisilli non lo bruciate. lo farei giocare subito in Svezia, per dargli continuità. Questo è uno giovane, che ha voglia, e speriamo diventi la nuova bandiera del calcio romanista. Io non dico che deve diventare capitano, è ancora tanto giovane, ma può diventare un nostro simbolo: il romanista che diventa uno dei più forti d’Europa, come successe con De Rossi e Totti. Certo, prima dico di non bruciarlo e poi dico queste cose…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ho questo istinto protettivo per Pisilli…con calma…lo ha notato Mourinho, De Rossi, Juric, Spalletti, per cui ha delle qualità. Però con calma, perchè deve ancora dosare le energie durante la partita, che era il problema anche di Bove. Continuo a dire che in una Roma che non va benissimo, che ha speso 100 milioni sul mercato, se il migliore continua essere il ragazzino c’è un problema generale di cose che non vanno…senza nulla togliere a Pisilli…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sangarè ha 17 anni, e non tutti a quell’età sono Yamal. A 17 anni se si fa un anno in Primavera ci può stare, poi a valutarlo sarà Ivan Juric. E’ sicuramente più anomalo che un classe 2003 come Dahl giochi in Primavera…21 anni, era stato preso per essere l’alternativa di Angelino. Anche Juric in conferenza stampa alla domanda su Dahl mi è parso decisamente freddo…il ragazzo sicuramente non è pronto, se non è adeguato lo capiremo più avanti…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “La Roma Under 23 costa, perchè ti serve una squadra, devi investire su giocatori, allenatori, fisioterapisti e costi di gestione che nei primi 12-24 mesi potrebbero renderti zero. Io non so se la Roma non ha mai pensato di farlo… Ghisolfi? Rilascerà un’intervista ai quotidiani, ed è già un bel passo in avanti… Dybala gestito prima dell’Argentina? E’ un discorso che non mi piace. Decide l’allenatore. Se davvero tirerà indietro la gamba in vista della nazionale perchè vuole andare là, allora vuol dire che non può giocare nella Roma…Io non so se sia vera questa storia che l’argentino, appena sente odore di nazionale, si tira un può indietro…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dahl? Qualcosina ho visto ieri, ma lascia il tempo che trova. Aspettiamo a giudicarlo. Trovo singolare che lo svedese non faccia parte della lista Uefa, tanto che qualcuno mi ha detto che c’è stato un certo attrito tra De Rossi e la Souloukou, con l’allenatore che lo avrebbe preferito in lista al posto di Abdulhamid…io che un ad metta bocca sulla lista Uefa lo trovo inopportuno, è uno sconfinamento dei ruoli… Non svelo un mistero dicendo che De Rossi un paio di volte le dimissioni le ha presentate, poi sono state respinte…e magari una delle volte è stata questa…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “A me piace molto Pisilli, è bello da vedere…l’importante è che non faccia la fine di Bove. Lui era un intoccabile, chi ne parlava male finiva in castigo. Pisilli può diventare un simbolo della nuova Roma. E’ italiano, giovane, ha delle pretese ma non è presuntuoso…è uno di quei giocatori che mi piace, immediato, di buona tecnica, buona reattività. Ha le caratteristiche per diventare un calciatore importante per il futuro della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pisilli? Hai fatto acquisti onerosissimi e alla fine della fiera ti accorgi di avere in casa un centrocampista con delle caratteristiche che hanno in pochi. All’inizio sei poco preso in considerazione dagli avversari, magari tra due domeniche sarà più dura per lui. Il suo percorso deve andare per gradi, altrimenti fa la fine di Soulè… Mi sembra anche un bravo ragazzo, non è presuntuoso, e ha tutte le qualità per diventare un titolare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pisilli non so dove possa arrivare, è anche pericoloso dargli troppe aspettative, ma ha tutto per diventare un grande prospetto… Ha anche la testa giusta, ha una maturità impressionante. Deve crescere con calma, senza che gli vengano messe addosso etichette. Deve poter sbagliare partite, perchè è ancora un ragazzino. E’ bello il fatto che diversi allenatori della Roma abbiano riconosciuto le sue qualità, ma ora deve essere protetto nella sua crescita…”

