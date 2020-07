“ON AIR!” – GALOPEIRA: “C’è qualcuno di molto importante interessato alla Roma”, CORSI: “Fonseca vale zero in confronto a Gasperini”, CENTO: “Se uscisse pure col Siviglia non avrebbe più scuse”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Complimenti a Il Romanista che parla del fondo sovrano del Kuwait, perchè al netto che non si sa se il fondo stia parlando con Pallotta, è vero che due mesi fa chi lavorava su queste storie sapeva che politicamente c’era la possibilità, che una parte della politica italiana si fosse messa in mezzo per fare questa presentazione. Ora sono sincero, qualcosina so pure ma non mi piace illudere i nostri ascoltatori. Chi ha ascoltato la radio in questi giorni ha capito che c’era un messaggio, ma cercare di capire chi sarà l’acquirente rischia di creare confusione, perchè non lo sa nemmeno la Roma che sta parlando davvero con tante persone. Il Romanista non ha inventato nulla. Due mesi fa era uscita questa voce, e magari è rimasta tale. Io faccio il tifo per un’altra situazione, che non posso dire perchè ho dato la parola, e perchè dicendola rischierei di creare confusione. Fino a quando non so se la Roma sta trattando in maniera sera con qualcuno rimango in attesa…Nella lista dei nomi c’è qualcosa di molto importante che io non posso dire, e che non so dire… Sono giorni che parlo dell’uomo più ricco del mondo, ora se si chiama Soros o Bezos io questo non lo so…il nome purtroppo non lo conosco…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “C’è un quotidiano che continua a dire che la Roma rischia di non iscriversi al campionato. Vogliamo dire una parola chiara su questa storia, perchè continuano a dire che la Roma deve fare mercato in uscita per potersi iscrivere al campionato… Viene scritta continuamente da questo quotidiano, ed è un danno di immagine importante…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che Pellegrini oggi dovrebbe riposare… Ma di cosa deve riposare, ha 24 anni, non capisco Fonseca. Nell’Atalanta corrono tutti come matti, e qua Pellegrini non può giocare due partite di seguito. Ma come funziona? Allora il problema è il manico. Fonseca vale zero in confronto a Gasperini. Perchè vedo tutte le squadre schiantate dall’Atalanta di Gasperini, e siccome noi non abbiamo una lira, dovremmo fare una cosa simile. Certo Percassi, ha più soldi di Pallotta, ma praticamente quasi tutti i presidenti hanno più soldi di Pallotta…

Paolo Cento (Rete Sport): “Io penso che la Roma abbia fatto una stagione fallimentare. Le componenti sono tante, comprese la scarsità di valore della gran parte dei giocatori, ma questa è una mia idea che ho dall’inizio della stagione. Innanzitutto c’è la società, e poi l’allenatore. Poi si è messo di mezzo il caos sulla cessione del club. Se la Roma esce anche male col Siviglia, allora Fonseca non avrebbe più nulla a cui aggrapparsi. Sei uscito male dalla coppa Italia, sei uscito male dal campionato, se uscissi pure dall’Europa League al primo avversario incontrato del tuo stesso livello, allora cosa vuoi salvare di questa stagione…”

David Rossi (Roma Radio): “Ricapitolando: Pellegrini va al Paris Saint Germain, Under al Napoli senza contropartite tecniche, solo soldi e pochi. Oppure con una pippa come Diawara in cambio, tipo Hysaj e soldi. Poi Dzeko all’Inter, Kluivert via all’Arsenal o Manchester United. Pau Lopez via. E poi chi altro? Solo questi ci vendiamo? (E’ ironico, ndr) … Stasera contro il Verona giocheremo praticamente con mezza squadra venduta…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma si vende tutti, l’hanno prossimo quindi giocherà con un Mirante e Zaniolo. Fine…(Ride, ndr). Perchè per non vendere Zaniolo a quanto pare dobbiamo vendere tutti. Perchè c’è il debito in tripla cifra… Il Verona? Occhio al trappolone di Juric che dice che sono stanchi e non ce la fanno più..”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il confronto tra Atalanta e Brescia di ieri sera è stato impietoso. Pasalic e Malinovky sono calciatori che prenderei subito, ma già so che messi in un altro contesto non renderebbe come con quel meccanismo che li ha resi così completi. Stasera affrontiamo il Verona che al 60% sta ripetendo la strada dell’Atalanta, che ha tutti giocatori sconosciuti ma quando li affronti in mezzo al campo sono dolori grossi. Gasperini non ha i Messi o i Salah, e quindi sotto questo aspetto vale molto più di Klopp o Guardiola, ma c’è anche il rovescio della medaglia: lui sarebbe in grado di gestire squadre come Liverpool o City?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Verona gioca bene, l’ha fatto vedere pure contro la Lazio. È una bella squadra e la Roma stasera dovrà fare una grande partita…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma è favorita, ma con la difesa a tre può avere difficoltà contro un Verona che presenta un attaccante e due trequartisti. Attenzione anche a Zappacosta e Spinazzola contro Faraoni e Lazovic…”

Franco Melli (Radio Radio): “Credo che per la Roma sia una partita più complicata di quello che si possa immaginare. I giallorossi devono continuare a vincere ma il Verona gioca bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Difficile vendere Pau Lopez che è costato 30 milioni, ormai non ce li fai più quei soldi lì. Ho visto la Roma abbastanza bene nelle ultime due partite, mentre il Verona mi sembra stanco. I giallorossi dovranno stare attenti soprattutto nel primo tempo. Con tutte le ali in panchina bisogna trovare un partner per Dzeko, e Perez non mi sembra questo fenomeno…”

Redazione Giallorossi.net