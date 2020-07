Roma, tre offerte per Pallotta. C’è anche il fondo sovrano del Kuwait (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si riaccendono le voci sul futuro della Roma e sui potenziali acquirenti interessati all’acquisto del club giallorosso, messo in vendita da Pallotta con un dossier che è stato proposto in giro per il mondo dalla banca Goldman Sachs per conto del presidente del club capitolino. A far sognare i tifosi ci pensa oggi il quotidiano “Il Romanista” che svela le tre vie che si stanno aprendo sul futuro della Roma.

FRIEDKIN PREPARA IL RILANCIO – In pole resta Dan Friedkin, l’unico al momento ad aver effettuato una due diligence sui conti del club e che si era spinto così avanti da costringere la Roma ad emettere un comunicato per spiegare la situazione alla Borsa. Adesso il magnate texano sta preparando un rilancio. Ma attenzione, perchè nel resto del mondo non stanno a guardare.

DALLA CORDATA SUDAMERICANA L’OFFERTA MIGLIORE – C’è infatti anche questa fantomatica cordata sudamericana che sta provando a prendere il club e a portare Edinson Cavani come primo colpo del mercato. Stando a quanto racconta oggi “Il Romanista“, è proprio dall’Uruguay che è arrivata l’offerta migliore per la Roma sul tavolo di Pallotta.

IL FONDO SOVRANO DEL KUWAIT – La “bomba” che però oggi sgancia “Il Romanista” è la presenza di un gruppo arabo interessato all’acquisto della Roma. Si tratta, scrive il quotidiano, del fondo sovrano del Kuwait che avrebbe già mosso alcuni esponenti di spicco della vita sociale e politica romana e che non avrebbe difficoltà ad accontentare Pallotta. La cosa ovviamente sta subito accendendo la fantasia dei tifosi romanisti che sognano di vedere una Roma in stile City o PSG grazie ai patrimoni sconfinati degli arabi.