“ON AIR!” – CORSI: “Dybala messo alla porta dalla Roma, lui in Arabia non ci vuole andare”, FERRAZZA: “Sconvolta da come ci si stia incartando su questa cessione”, FOCOLARI: “La squadra soffrirà la sua partenza”

David Rossi (Rete Sport): “Prestazione in chiaroscuro della Roma: primo tempo non positivo, io continuo a pensare che Zalewski è un giocatore che non ti puoi permettere se sei una squadra che ambisce ad arrivare tra le prime quattro. E’ una scelta che capisco poco. Lui e Abraham hanno fatto a gare a chi faceva ripartire di più gli avversari… Nel secondo tempo però ho visto delle cose, che sono quelle che ha in mente De Rossi. Non ho visto grandi cose, ma è un secondo tempo promettente, la squadra ha grossi margini di miglioramento. Pellegrini? Partita insufficiente, ma non è vero che non si inserisce… Dovbyk è la spia di quanto la Roma debba mettere a posto certi meccanismi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri abbiamo capito perchè non ci sono offerte per Abraham e Zalewski… Il pari di ieri non è come il pareggio dell’anno scorso contro la Salernitana. Per quanto ho visto sugli altri campi in questa prima giornata, devo dire che mi sono accontentato del pareggio…Le Fee? Sostituzione inspiegabile. Dovbyk non mi ha rubato l’occhio, e quella traversa mi sembra più un gol sbagliato che sfortuna. Non per colpa sua però, al 90% la squadra non ha giocato per lui come faceva il Girona… Dybala? E’ il tema di questi giorni. De Rossi, che non è stupido, ti dice che se va via lui devono arrivare un terzino destro, un esterno alto e io aggiungo anche un difensore. Se parte Dybala, arriveranno questi tre? Siamo sicuri?…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Questa Roma è una squadra tutt’altro che finita, è sperimentale. Nel primo tempo non si è visto niente di quello che ha preparato De Rossi in questi mesi. Nel secondo tempo è andata un pochino meglio. Poi al 70esimo entra il giocatore più forte della Serie A, anche perchè il livello del calcio italiano si sta abbassando parecchio… Dybala quando entra cambia la Roma, metterlo fuori è una scelta che non so come definire, secondo me non è una scelta di De Rossi. Su Dybala poteva dire altro, doveva dire il contrario di quello che ha detto, mi aspettavo una presa posizione forte….Dybala in Arabia non ci vorrebbe andare, è la Roma ad avergli detto di trovarsi una sistemazione….”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sono sconvolta dal fatto che la Roma si sia incartata sulla questione Dybala. E’ già un’estate difficile dove devi ricostruire la squadra, e tu che fai? Ti impicchi gli ultimi giorni di mercato con la cessione del tuo giocatore migliore. Io ieri ho visto una Roma insicura e incompleta: siamo ripartiti con tutti gli equivoci della scorsa stagione. Ci sono tante cose da sistemare, e servivano dei geni per andare a impelagarsi in un caso del genere… ”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La società non c’è. A posteriori delle cose dette da Mourinho si stanno dimostrando delle verità sacrosante… Il cambio di Le Fee non l’ho proprio capito. Era cotto? Ma allora Cristante che era? Le Fee era l’unico che correva e tu lo togli?… Io voglio sperare che un centrocampista arrivi sul mercato sia che parta o meno Bove. Vai fuori con i conti? E chissene frega...il centrocampista va preso, lì in mezzo al campo serve un giocatore. Mi accontenterei di Thorstvedt del Sassuolo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sento fare dell’ironia su Abdulhamid, ma io ci andrei cauto…Ho studiato il giocatore e so cosa ne pensa Roberto Mancini: dice che è un punto di incontro tra Tassotti e Cafu. E’ esploso in Arabia a 25 anni? Ma allora perchè Dovbyk è diventato capocannoniere della Liga a 27 anni…di casi così ne è pieno. Su Assignon invece ho dei dubbi, io avrei preso molto volentieri Pubill…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io di logico in tutto questo non ci vedo nulla…Ieri ho visto Angelino e Zalewski, e non ho niente da aggiungere… Aspettiamo di capire chi può essere il nuovo rinforzo… Dovbyk ha delle caratteristiche facilmente riconoscibili, ha bisogno di una forma fisica migliore, di supporto e di cross. Penso che sia stata positiva la prestazione, ma sul cross di Dybala doveva fare gol mettendola sul secondo palo. Credo che Soulè debba essere un giocatore che lega più la squadra, ieri mi è sembrato troppo solista… Brutto primo tempo, nel secondo la Roma è andata un po’ meglio. Il giudizio è in sospeso, vedremo le operazioni finali di mercato per capire in che direzione stanno andando…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala? Bisogna capire come sta, se è al 100%. Sappiamo che c’è una Roma con e una senza Dybala, ma ieri ha sfruttato il fatto di essere entrato a 20 minuti dalla fine, quando gli altri erano stanchi. La frase di De Rossi mi fa pensare che il club gli abbia assicurato che se parte lui arriverà un altro, ma trovarne un altro della sua classe è quasi impossibile. Ieri abbiamo avuto la conferma che Dybala incide come pochissimi altri, e senza l’argentino la Roma perde tanto…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Dovbyk è un giocatore forte, esperto. A me la Roma ieri non è piaciuta. Soulè ha tecnica, lo sappiamo, ma è sembrato estraneo al gioco della squadra. Il centravanti ha avuto quella palla meravigliosa di Dybala, non era facile però per me fare gol. Però complessivamente tutta la Roma mi è sembrata al di sotto delle aspettative. A meno che il Cagliari non si dimostri più forte di quello che mi pare, e allora il pareggio potrebbe anche essere buono… Giocatori papabili al posto di Dybala? Chiesa potrebbe essere un sostituto all’altezza, anche mediaticamente. Secondo me potrebbe essere lui, ma Dybala per me andrebbe tenuto fino a quando non si stufa. La società ha fatto altre scelte, ma sarebbe stato più giusto avere più chiarezza e trasparenza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chiesa per Dybala? Non sarebbe una grandissima idea, a meno che Chiesa non torni il giocatore che era e che non è più da tre anni. Dybala non dovevamo vederlo ieri. E’ chiaro che sarà importante un sostituto adeguato, ma la perdita è grave e la Roma faticherà. Dybala ieri avrebbe vinto la partita se Dovbyk avesse colpito un po’ meglio…”

