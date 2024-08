Riquelme o Zhegrova: Ghisolfi prepara il dopo Dybala

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – “Dybala? Sarei preoccupato se andasse via e non fosse sostituito“. Parola di Daniele De Rossi, che dunque aspetta un rinforzo importante nel caso in cui l’argentino (come sembra) dovesse trasferirsi a breve in Arabia Saudita.

Da quando la trattiva tra Paulo e l’Al Qadsiah si è fatta più intensa, Florent Ghisolfi è tornato a battere due piste molto care al ds fin da inizio mercato: i giocatori nel mirino della Roma sono Rodrigo Riquelme e Edon Zhegrova.

Il primo ha 24 anni, gioca nell’Atletico Madrid ed è un attaccante esterno di piede destro abituato a giocare sulla sinistra. Sarebbe dunque un completamento dell’attacco romanista: con lui De Rossi avrebbe un tridente “ideale”, formato da Soulè a destra e Dovbyk di punta.

Zhegrova, 25 anni, è invece un ala d’attacco di piede mancino che gradisce partire principalmente largo a destra: sarebbe dunque un vero e proprio rimpiazzo di Dybala. Il kossovaro è però in grado di giocare anche largo a sinistra. Per entrambi serviranno non meno di 25 milioni di euro per convincere Atletico Madrid e Lille a lasciarli partire. Sembra perdere consistenza invece la candidatura di Jeremie Boga.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera

