Ora decide Dybala: agenti al lavoro per chiudere, la Roma aspetta l’offerta dell’Al Qadsiah

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se resta o andrà via lo deciderà lui. Sono ore decisive per capire cosa farà Paulo Dybala. Ieri l’argentino a Cagliari ha raccolto il pieno dell’amore incondizionato dei tifosi, che gli hanno chiesto a gran voce di non andare via.

La trattativa con gli arabi dell’Al Qadsiah è però avviatissima: gli agenti del calciatore stanno discutendo i dettagli, poi i sauditi dovranno andare a trattare ufficialmente con la Roma, ancora in attesa di conoscere l’entità esatta dell’offerta per il cartellino della Joya.

A Trigoria si aspettavano una proposta intorno ai 12 milioni di euro, e cioè la cifra stabilita per la clausola rescissoria, ma gli arabi puntano al ribasso, e sembrano intenzionati a mettere una decina di milioni sul tavolo. La trattativa tre i due club però non dovrebbe trovare grossi ostacoli.

L’unico che può davvero far saltare il banco di questa operazione è lo stesso Dybala. Solo un dietrofront improvviso dell’argentino impedirebbe all’affare di concludersi. La Roma non ne sarebbe felicissima, di diverso avviso la tifoseria giallorossa che vede nella cessione del suo giocatore più forte un segnale pericoloso di ridimensionamento.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!