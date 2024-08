“ON AIR!” – CORSI: “I Friedkin vogliono fare un nuovo Bologna, e i tifosi imboccano come sempre”, PRUZZO: “Ho il telefono pieno di romanisti che vogliono disdire l’abbonamento”, PIACENTINI: “Mi aspetto l’annuncio di due acquisti oggi stesso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Faccio fatica a pensare che Dybala possa essere scontento di lasciare la Roma per andare a guadagnare 75 milioni di euro in tre anni…se fosse stato così innamorato di Roma, non avrebbe accettato…ma non è così. E se la Roma pensa di fare il solito giochino di accollarla al giocatore, e no…perchè ti ritrovi al 22 agosto a chiudere una transazione del genere, in un mercato dove ancora ti mancano 4 giocatori…E poi bisogna tirare in ballo anche l’allenatore, che si è preso le sue responsabilità ma che ha detto una cosa che mi crea un problema: nel momento in cui dice che Baldanzi non è un esterno destro, allora ti serve un giocatore in quel ruolo più che la mezzala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspetto oggi l’annuncio di due giocatori della Roma…oggi eh…devono essere un terzino e un difensore centrale. Se Dybala era il tappo della seconda parte di mercato della Roma, allora ora mi aspetto gli acquisti di due giocatori da presentare subito. Dovbyk e Soulè sono due acquisti importanti, ma ora servono coprire altri ruoli…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il costo del cartellino di Dybala? Io ho pochi dubbi, mi sembra tutto molto banale: gli emissari che hanno trattato per conto di Dybala hanno fatto scadere la clausola, hanno aumentata l’offerta economica al giocatore da 60 a 75, gli emissari ne prendono 8-9, e per differenza hanno offerto quello alla Roma. Che avrà detto no, e che starà cercando di strappare 5-6 milioni per poter risolvere un minimo la questione…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Per me cedere Dybala a quelle cifre è un errore di tempistica: se sai e pensi che quel giocatore ti può far comodo venderlo, ci ragioni prima, non ti riduci agli ultimi giorni di agosto. Nessuno aveva offerto i soldi della clausola? E allora a quel punto non lo vendi più…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ci risiamo, è successo la stessa identica cosa che successe con Totti quando era stato messo in panchina da Luis Enrique, scelta tecnica imposta da Pallotta. Speriamo che si sveglia De Rossi, perchè sta squadra non la vedo benissimo, anche se spero di sbagliarmi. Quando ci sarà l’ufficialità della cessione di Dybala, mi aspetto qualcosa di pesante da parte di De Rossi…o si dimette…vediamo… però la cosa più grave è Zalewski al posto di Dybala, quella è una scelta tecnica che non gliela leva nessuno ed è una pecca enorme. Però è una cosa vergognosa quello che gli hanno detto, arrivare ad augurare la morte a lui e alla sua famiglia è una mer*ata… I Friedkin? Vogliono fare un bel Bologna, con tutti a festeggiare una qualificazione in Champions. Vediamo se imbocchiamo tutti come al solito…io credo di sì…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La voglio mettere sul piano sentimentale: l’addio di Dybala è solo un graffio rispetto a quello di Totti. Però con il suo arrivo si era tornati a sognare. C’era la sensazione che una strada si era presa, che c’era una proprietà che voleva far sognare i tifosi, e poi improvvisamente hanno azzerato tutto, mandando via prima Mourinho e poi Dybala, riprendendo il proprio cammino fatto di giocatori giovani che si potranno rivendere…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala ha preso una decisione in seguito alla percezione che ha avuto, e cioè di non essere più graditissimo dentro al club. E’ facile dire “E’ stato Dybala che ha scelto di andare all’Al Qadsiah“…fosse stato per lui sarebbe rimasto alla Roma…su questo aspetto va fatta chiarezza, mi sembra questa la realtà dei fatti… Bellanova? E’ allucinante, era il primo da prendere e l’Atalanta lo ha acquistato in un giorno per una cifra che non mi sembra esagerata…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Questa storia di Dybala è durata anche troppo e oggi finalmente dovrebbe essere messo un punto definendo i dettagli. La Roma non incasserà i soldi della clausola, ma l’accordo si troverà, ha trovato così il modo di sbloccare il mercato. Purtroppo in questa vicenda c’è stata la corsa a dichiararsi innocente che è abbastanza triste. C’è una verità di partenza: è la Roma che ha deciso di cedere il giocatore, poi da lì ognuno ha pensato ai propri interessi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il prezzo del cartellino di Dybala? Potrebbe essere anche 6+6 di bonus, ho l’impressione che potrebbero essere più i bonus del fisso per via di una percentuale che dovresti dare al giocatore e al suo entourage. Il risparmio sarebbe di una ventina di milioni quest’anno e 15 il prossimo, e io devo immaginare che qualcosa d’altro arriverà nei prossimi giorni dai cartellini dei giocatori. Penso che andrà via Smalling. E la Roma farà acquisti: a destra prenderà Assignon e Lawrence d’Arabia (Abdulhamid, ndr), in difesa ci sono buone possibilità per Danso, per il quale la Roma ha già fatto un’offerta importante e ha in mano il sì del giocatore…Il progetto della Roma mi sembra chiaro: sta abbattendo l’età media della squadra, e sta prendendo giocatori che non superano i 25 anni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho il telefono pieno di romanisti che non ne vogliono più sapere di vedere la Roma senza Dybala, che vogliono disdire l’abbonamento… Ma la Roma non si discute, si ama fino alla fine. Ci sono milioni di tifosi romanisti, ed è normale che a qualcuno gli girino le scatole…Rimane una grande delusione, a rimetterci sono i tifosi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Dybala? Non ci sono buoni o cattivi, questa è una soluzione che fa comodo a tutti. Mi sorprende la scelta di Dybala che ha deciso di smettere di giocare andando in Arabia, mi lascia molto perplesso. Come la gestione della Roma, che vuole scaricare tutto addosso a Dybala quando invece non è così: l’offerta l’ha portata Ramadani, che non lavora per Dybala ma per la Roma… La Roma ha deciso di mandare via Dybala, e ora lui vuole fino all’ultimo euro. Da un punto di vista strategico la mossa della Roma la capisco, si libera di 30 milioni lordi, e il sostituto già ce l’ha in casa, perchè ha preso Soulè…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala ora passa come la vittima di questa situazione, ma non ha mica l’aureola. Voi alla Roma ogni anno avete una vittima…ma dai su…In questa vicenda ognuno porta a casa qualcosa di importante, chi ci rimette sono solo i tifosi che si attaccano ai giocatori…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Non facciamo passare Dybala come una vittima, ma nemmeno la Roma…Dobbiamo essere equi. I tifosi si possono schierare, ma qua c’è una Roma che ha incoraggiato questa soluzione, perchè le faceva comodo. Ora però c’è il problema del sostituto, perchè Soulè è bravo, ma non è forte quanto Dybala…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Storia brutta quella di Dybala, per certi versi squallida. Da un punto di vista tecnico è una perdita immensa per la Roma, ma dal punto di vista etico il giocatore non si è comportato bene. E la Roma anche ci dovrebbe dire qualcosa, lo lascia andare senza prendere niente. Non ci possono raccontare che Dybala non funziona, perchè è il giocatore più forte della Serie A e la Roma lo ha perso…Per me la colpa di questa vicenda è almeno all’80% di Dybala, è stata una sua scelta, non deve fare il furbetto…e vuole pure la buonuscita…”

