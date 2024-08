ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala, l’argentino ha salutato la squadra. De Rossi prepara l’undici anti Empoli senza la Joya (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala non è sceso in campo questa mattina per allenarsi con i suoi compagni in vista della partita di domenica sera contro l’Empoli.

E’ la prima volta che succede da quando si parla del suo possibile trasferimento in Arabia Saudita: l’attaccante è rimasto a lavorare in palestra. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate in queste ore, l’argentino avrebbe addirittura già salutato i suoi compagni, pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Al Qadsiah.

De Rossi dovrà dunque preparare la sfida contro i toscani senza poter contare su Dybala: domenica sera il tridente dovrebbe essere formato da Soulè, Dovbyk ed El Shaarawy, leggermente favorito su Zalewski. Tornato a pieno regime Paredes, che però potrebbe non avere ancora i novanta minuti nelle gambe.

Queste le immagini dell’allenamento odierno pubblicate dai canali social della Roma dove spicca l’assenza di Paulo Dybala.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

