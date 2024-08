Tifosi in rivolta, pronta la contestazione: Friedkin e la dirigenza nel mirino, ma anche De Rossi non è più intoccabile

AS ROMA NEWS – La notizia dell’imminente partenza di Paulo Dybala, direzione Arabia, non è stata presa bene (eufemismo) dalla tifoseria giallorossa. Che sui social e nelle radio ha già cominciato a manifestare con forza tutto il proprio disappunto.

Sul banco degli imputati sono finiti i Friedkin, “colpevoli” di essersi accontentati di pochi soldi rispetto al valore del calciatore, quando invece i club arabi sono soliti pagare cifre spropositate per cartellini di giocatori molto meno forti di Dybala.

Il malumore è tangibile, e ora la piazza si aspetta un paio di acquisti di grande livello per compensare l’addio dell’argentino, il calciatore più forte che la Roma aveva in rosa e senza il quale ha sempre stentato in campo. Un giocatore amatissimo dalla tifoseria giallorossa, che domenica riempirà nuovamente l’Olimpico nel match contro l’Empoli.

Stavolta però il clima si preannuncia tutt’altro che festoso. Una contestazione non è solo possibile, ma probabile. Sono attesi fischi e striscioni all’indirizzo di proprietà e dirigenza. Ma anche Daniele De Rossi non sembra essere più intoccabile, accusato da più parti di essere troppo aziendalista nell’avallare cessioni importanti come quella di Paulo Dybala.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!