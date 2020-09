“ON AIR!” – MELLI: “A Dzeko andrebbero tolto lo stipendio fino a Natale”, CORSI: “Edin migliore in campo, Fonseca batte Pirlo 3 a 0”, ROSSI: “Questa Roma ha un potenziale enorme”, PRUZZO: “Ma quando la ritrovi una Juve così?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Qua a Roma ci sono sempre state divisioni, ora con i Friedkin c’è chi dice che fa schifo tutto, e chi invece che c’è ancora speranza. Dopo la partita di ieri sono convinto che la Roma non vincerà lo scudetto, però è una squadra viva, che ha un’anima e che ha un potenziale enorme. Sta cominciando un percorso, sì, per l’ennesima volta, e a me sta bene. Questa Roma bistrattata dove fa tutto schifo, io questa Roma me la tengo… Io continuo a dire che la Roma lotterà per un posto in Europa League, e come obiettivo deve fare un ottimo percorso in Europa League e e in Coppa Italia, dove c’è un tabellone molto interessante. Io questa Roma me la tengo tutta la vita, una Roma che mette la Juve alle corde e gli fa fare appena 3 tiri in porta… Quella di ieri è una squadra viva e credibile….”

Vincent Candela (Roma Radio): “Peccato, la Roma aveva una grande opportunità. Io non ho mai avuto dubbi sul valore di questa Roma. La qualità della squadra e dei singoli giocatori è evidente, ne mancano uno o due per lottare per lo scudetto. Ma anche senza Smalling, io non avevo dubbi su Ibanez e Mancini. Kumbulla non lo conoscevo, ma è bravissimo. Però in due partite hai fatto un punto, e qualcosa non va…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “A Dzeko, uno dei migliori in campo, gli viene accollato il pareggio di ieri sera. Diventa il capro espiatorio della non vittoria. E’ vero, si mangia il gol, secondo me è più errore quello dove spizza il palo, ma io dico che non è colpa sua se si pareggia… Ieri non mi aspettavo niente, non mi sarei immaginato che il 2 a 2 sarebbe andato stretto alla Roma, la squadra che meritava di vincere per il gioco espresso e le occasioni avute. A me la Roma è piaciuta, forse anche perchè non mi aspettavo molto. McKennie? E’ la brutta copia di Viviani…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca l’ha incartata a Pirlo, con tutti gli errori fatti da Fonseca, che poteva anche vincerla. Per me però ieri è 3 a 0 per Fonseca, punto. Dzeko è insultato ovunque, è innegabile che si è mangiato due gol, ma tolti quelli è stato il migliore in campo. Se avesse fatto i due gol sarebbe stato da 10, me ha fatto dei passaggi straordinari. Però certo, i tifosi guardano i due gol sbagliati, e lì lo insulti e basta. Ma per me è stato uno dei più bravi nel complesso. La Roma la partita l’ha dominata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono anni che non ricordo una Roma che arrivava con questa facilità davanti alla porta della Juve. Per me la squadra di ieri è da promuovere… Fonseca dal punto di vista tattico ieri l’ha vinta la partita, se Sarri avesse fatto la partita di Pirlo lo avrebbero crocefisso. Una roba che non si può guardare, e se fossi uno juventino sarei molto preoccupato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me le prossime due partite ci diranno che Roma è. Ora bisogna prendere Smalling e un terzino destro, e poi vediamo. Io sono confortato dalla Roma vista ieri. Era un’occasione da prendere, ed è stato un peccato, rimane parecchio dispiacere… Sarà una stagione molto particolare, è un anno strano. Kumbulla? Buono, ma ieri tutti benino direi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Kumbulla va bene, s’è visto, è un bel prospetto e a 20 anni ha dimostrato di saper giocare con maturità. Però era lecito aspettarsi qualcosa di più sul mercato, e se sei in grado di poterlo fare, lo si faccia subito, perchè sennò fino a febbraio la rosa resta quella. E non puoi stare a dire che Fonseca non si fida di quelli che ha in panchina e fa solo due cambi, perchè sto ragionamento va bene ora ma non può andare bene fino a gennaio. Che fai, un altro anno a inseguire? Spero di no… Io su Smalling non transigo. Io voglio credere che abbiano in pugno il sì e che arriva a 14-15, e non ai 20 che chiede lo United. Ora manca una settimana, e se si orientano su qualcun’altro dovranno chiudere entro 48-72 ore, perchè ci vogliono i tempi tecnici del trasferimento. Se non arriva nessun nuovo difensore entro mercoledì, significa che la Roma va su Smalling fino all’ultimo minuto. Speriamo che non si presenti nessuno prima di metà settimana…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Pirlo non lo boccio, però sarebbe bene che ripensasse alla sua formazione. Fonseca era sotto scopa e invece ieri ha commesso un solo errore: quello di togliere Santon, che era andato bene. Probabilmente Ronaldo avrebbe fatto gol lo stesso, ma la Roma avrebbe giocato come prima e io non avrei cambiato modo di giocare. Pedro secondo me ha fatto una partita straordinaria, denotando caratteristiche diverse da quello che pensavamo: sta diventando un centrocampista, è stato il migliore della Roma… A me la Roma mi è piaciuta moltissimo, non la vedevo così da anni, bisogna però vedere se giocherà così anche contro l’Udinese… La Roma deve riprendere Smalling, altro che quei difensori sudamericani di cui si legge…ma che volete che Smalling lo prenda l’Inter?…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ridicolo far entrare mille persone all’Olimpico, potrebbero entrarne tranquillamente dieci mila sparsi per tutti i settori senza creare alcun problema. Io ci sono stato ieri sera, e di questo ne sono certo. Secondo me i tre ragazzi lì dietro sono molto bravi, certo se arrivasse qualcuno a completarli sarebbe meglio, ma Ibanez sta crescendo da Dio…è un’ira di Dio…complimenti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Alla vigilia tutti dicevano che la Roma era vittima sacrificale, io vi avevo detto che non era così… Fonseca ha indovinato le mosse e Pirlo le ha sbagliate. E’ un monito soprattutto per gli juventini, attenti che così non si va da nessuna parte. La Roma è stata bella, e vedere i Friedkin in tribuna è stata una bella cosa, una bella iniezione di fiducia… La Roma però ha sbagliato troppo sotto porta, gli errori di Dzeko e Mkhitaryan sono gravi. Ronaldo riesce anche in partite così ad essere quello che è, un giocatore straordinario, anche a 36 anni rimane un campione… La Roma resta sotto esame…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dzeko? La Juve in cuor suo ringrazia perchè ha giocato come se lo avesse appena assunto. Ha fatto due gol uno meglio dell’altro…la Roma come ha fatto a non vincere quella partita è incredibile…secondo me a Dzeko bisognerebbe togliere lo stipendio fino a Natale. Qualsiasi attaccante quei gol li avrebbe fatti, o no? Pirlo ha dimostrato di essere un povero dilettante, e ieri ha dimostrato che gli allenatori contano. Pellegrini ha grandi potenzialità ma ogni volta o manca di verve agonistica o fa stupidaggini come il rigore regalato ieri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La differenza che può fare Ronaldo è evidente, ha tirato fuori la squadra da una situazione complicata. Dall’altra parte c’è Dzeko che si vede non è in condizione. Pirlo per come ha messo la squadra in campo non me l’aspettavo…era una Juve che non aveva nè capo nè coda. Invece Fonseca è stato bravo, lo hanno fregato i senatori; Mkhitaryan e Dzeko non possono sbagliare quei gol. Ma nell’ultima mezz’ora Fonseca avrebbe dovuto fare dei cambi…Davanti avevi quasi 100 anni, non ce la facevano più, tu lì dovevi cambiare…Tenere poi cinque difensori contro un solo attaccante della Juve secondo me non aveva senso… Ma quando la ritrovi una Juve così, ma dai, per favore…”

Redazione Giallorossi.net