“ON AIR!” – ROSSI: “Momento di difficoltà, inutile aspettarsi Mbappè o Pogba”, PALIZZI: “Jovic preso alla Morata sarebbe un capolavoro”, BERSANI: “Diawara fa le bizze ma dovrebbe ringraziare Dio di essere qui”

David Rossi (Roma Radio): “Siamo nel mezzo di una nuova partenza, che sarà faticosa e sofferta. Non è che possiamo pensa che arrivino Mbappè e Pogba, è normale che sia così, che ci siano difficoltà. Io dai tifosi della Roma, che ne hanno passate tantissime, mi aspetto supporto a una squadra che si sta impegnando. I tifosi della Monte Mario sono stati commoventi, lo spirito deve essere quello, i romanisti sono quelli…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca, se la Roma non farà 4 gol all’Udinese, tornerà subito sulla graticola. Lacazette? Ha ragione Friedkin, la Roma non può fare questo tipo di operazioni. La Roma non è ancora un club così forte da permettersi 9,2 milioni netti al giocatore all’anno, e tutti i soldi da dover dare all’Arsenal che lo ha pagato 50 milioni… Ma per fortuna che Friedkin ha bloccato l’operazione…la Roma non lo può fare fino a che non farà lo stadio. Chi vuole bene alla Roma deve essere contento della serietà dei Friedkin, per il momento mi basta. Poi se mi chiedi se mi prenderei Lacazette, ma grazie al Lacazette che me lo prenderei…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La cosa bella è sentire oggi la gente che si lamenta per Borja Mayoral, perchè la Roma non può essere succube del Real Madrid, un club che si è stancato di vincere le Champions League…Fra l’altro fino a ieri Borja Mayoral era una pippa, adesso è diventato fortissimo… Jovic? Io penso che se arrivasse alla Roma giocherebbe con Dzeko, parliamo di un giocatore tecnicamente spaventoso…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Luka Jovic è una prima punta, più di Borja Mayoral. Somiglia tantissimo a Icardi anche come struttura fisica e come ruolo. E’ un giocatore che vive all’interno dell’area di rigore… Se la Roma facesse un’operazione in stile Morata farebbe un capolavoro, perchè avrebbe trovato anche il prossimo erede di Dzeko per l’attacco della Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Baldissoni è stato uno di quelli che ha aiutato Pallotta a sbagliare il più possibile, spiegandogli male, essendo lui un tifoso acceso della Lazio, il tifo della Roma. In dieci anni per lo stadio non è riuscito a combinare niente pur avendo tutti a suo favore… Friedkin? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa di Allegri e se è vero che è stato rivalutato Fonseca. Oggi leggo sui giornali che erano contenti di Fonseca… Io non credo assolutamente che Friedkin abbia criticato Fonseca per un pareggio contro la Juve di Ronaldo. Fosse così significa che vuole vincere la Champions in due anni, ma allora deve prendere Allegri di corsa…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’esterno destro, il centrocampista e il portiere sono acquisti rimandati. Arriveranno il centravanti di riserva e mi auguro Smalling. Anz, non riesco a capire come Smalling non abbia già trovato un’altra sistemazione. A questo punto immagino che abbia già un accordo con la Roma…Sicuramente altre squadre saranno andati su di lui , e il procuratore gli avrà detto che vuole aspettare fino all’ultimo la Roma, e di ripresentarsi semmai domenica sera… Diawara? Non è la prima volta che si comporta così…a questo punto alla Roma converrebbe intervenire, e magari va anche a migliorare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dopo l’episodio di ieri col procuratore di Diawara che se ne esce in quel modo, stamattina io Roma alle 8 convoco questo signore e gli faccio una lavata di testa che la metà basta, e ora visto che fai il fenomeno mi porti subito un’offerta per lui. E visto che sei un qualunque, che hai fatto panchina con Ancelotti e Sarri, in una squadra che ha delle ambizioni fai il quinto… E invece di ringraziare dio che sei venuto qui, stai a fare il fenomeno. Ma chi dovrebbe fargli questo discorso? La Roma deve sbrigarsi a trovare due figure, un ds e un direttore generale che sia la lunga mano di questa società, e non può essere di certo questo Ceo… Diawara fa le bizze come fosse Pogba, e invece stiamo a parlà di Mutarelli…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Secondo me Fonseca avrebbe dovuto contenere la reazione della Juve anche in superiorità numerica, ecco perchè non capisco come mai ha messo Peres al posto di Santon. Pellegrini? So che ha avuto un problema e non dovrebbe nemmeno andare in Nazionale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fonseca ha voluto mandare un messaggio alla società, tipo prendetemi i giocatori, altrimenti non si capisce perchè ha fatto solo due cambi… Avresti dovuto mettere un attaccante che potesse dare vivacità, e invece lui si è accontentato di fare un pareggio contro la Juventus… Lui dice che non è contento del risultato, ma è stato lui a volere il pareggio…”

