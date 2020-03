“ON AIR!” – AUSTINI: “Friedkin? Ora c’è davvero la possibilità che l’affare salti”, GALOPEIRA: “Pallotta avrebbe il diritto di non vendere più”, TRANI: “Non è finita, ma i tempi saranno lunghissimi”, RENGA: “Spero che mister Toyota arrivi prima possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “E’ evidente che anche questa trattativa non poteva non risentirne. Ieri Sky ha dato per tramontata la trattativa, ma poi è stato cambiato il titolo di quella notizia come se la Roma avesse detto qualcosa, perchè magariera un po’ forte e il club è sempre quotato in borsa. C’ho lavorato sopra a questa notizia, e viene detto che è tutto fermo. Se prima era tutto fatto, ora non è più così ed esiste la possibilità che la trattativa salti…. Se domani si ricomincia a giocare non è che dopodomani la Roma passa a Friedkin, non è più così… Per me le dichiarazioni di Gravina sono una sua deduzione, e non una notizia. E non trovo nemmeno professionale dire che la Roma aveva comunicato il nome del nuovo proprietario, anche se dimostra che vi avevamo raccontato la verità…La Roma era di Friedkin, nella sostanza ma non nella forma…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Friedkin? E’ stato lui a chiedere la Roma a Pallotta… Ma lui ora potrebbe giustamente dire: “O te la compri alle condizioni mie, o non te la compri“. C’era gente che viveva l’arrivo di Friedkin come un’opera di salvezza nei confronti della Roma…ma anche Friedkin mi sembra molto oculato nella gestione dei suoi affari, giustamente…è un altro che sta molto attento ai soldi. Pallotta ora ha il diritto di dire che prima per lui era un affare, ora invece non è conveniente vendere e a quel punto la Roma non gliela dà più…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Pallotta-Friedkin? Non siamo a nessun punto. Forse è stato messo il punto sulla sospensione della trattativa. Pallotta conferma che non è finita, ma nessuno ha detto che è finita. Se il campionato può riprendere, perchè non possiamo pensare che possa riprendere questa trattativa, ma i tempi sono lunghissimi. Bisogna sempre pensare che più del venditore, c’è un discorso che riguarda il compratore che vive nel mondo dell’auto. Basta leggere i giornali per capire qual è il momento dell’auto, a chi vendi che è tutto fermo? Il principale motivo del gruppo Friedkin è proprio l’importazione delle auto giapponesi sugli Usa, è ovvio che ora rifletta sui propri interessi… E anche il turisimo, altro settore in cui opera, ora è falcidiato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io credo che la cosa migliore sia quello di annullare questo campionato, e a settembre ripartire per bene con quello 2020-2021…”

Paolo Cento (Rete Sport): “E’ del tutto evidente che su certe cose si può iniziare ad allentare… Chi ci rimette di più dal punto di vista socio-sanitario da questa situazione sono gli anziani ma anche i bambini e gli adolescenti… Queste settimane di interruzione di rapporti sociali non glieli ridà nessuno… E’ giusto consentire ai bambini di fare la passeggiata sotto casa, ovviamente con un genitore che scenda con loro…”

David Rossi (Roma Radio): “Domani è il primo aprile, magari ci dicono che è stato tutto uno scherzo… E invece tutto purtroppo non è finito, ma per la prima volta ieri l’appuntamento delle 18 ci ha regalato una seria speranza dell’inversione di tendenza…il cuore ci si è riempito… Oggi possiamo dire che le misure di contenimento hanno dato i primi frutti… In questa fase la cosa che preoccupa di più è tornare alla produttività… Penso che all’inizio ci sarà comunque la paura di una ricaduta, non penso che la gente avrà subito voglia di andare a farsi l’aperitivo o a mangiarsi una pizza al ristorante… Le iniziative della Roma? Pallotta ha fatto molto di più per il tessuto cittadino che tanti romani…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Le pay tv? So che ormai stanno ricevendo tante disdette e quindi gli introiti calano. Sicuramente Sky ha meno ricavi, di sicuro chiederà uno sconto ai club nel prossimo triennio e sarà giusto farsi pagare meno da Sky e le società avranno quindi un ulteriore abbassamento alla voce degli introiti.

Roberto Renga (Radio Radio): “Spero che mister Toyota arrivi il prima possibile. Ma di solito prima risolvi i tuoi debiti e poi trattiamo, ma il calcio è diverso. Se una cosa oggi vale 10, domani varrà 5 e troverai anche gli ingaggi di prima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi chiedo quanto costerà un biglietto per andare allo stadio…Tutta questa voglia di tornare a giocare è dovuta alla moneta. Se non ci fossero stati i soldi di mezzo, avrebbero tutti deciso di aspettare e di ricominciare quando sarebbe stato possibile. Penso a quante sono le società di Lega Pro, di Serie C che con sacrifici e passione tengono in piedi realtà davvero minuscole…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il valore dei giocatori è già sceso quasi del 30%…un altro mese di stop al campionato e scendiamo al 50%…”

Redazione Giallorossi.net