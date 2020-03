Pastore vuole restare e spera in Fonseca. Ma la Roma pensa all’incentivo all’esodo

ULTIME NEWS AS ROMA – La linea è tracciata, ed è resa ancora più necessaria dall’emergenza coronavirus: la Roma dovrà ridurre in maniera sostanziosa il suo monte ingaggi a partire dalla prossima stagione.

Tra i calciatori con stipendi pesanti e in cima alla lista dei sacrificabili c’è senza dubbio Javier Pastore. Un talento, ma che purtroppo ha giocato col contagocce a causa dei limiti fisici che fanno da contraltare a quelli tecnici. L’inizio di stagione aveva fatto ben sperare, ma solo fino a quando la condizione si è mantenuta su buoni livelli.

Poi è ripartito il calvario, stavolta per un problema all’anca, che lo ha riportato di nuovo ai box e fatto ripiombare nel dimenticatoio. Peccato. Perchè Pastore, senza tutti questi problemi di tenuta fisica, sarebbe di certo uno dei giocatori più forti di questa Roma, e lo dimostrano le partite che è riuscito a giocare quando aveva ritrovato una condizione accettabile.

Ora però la Roma si trova davanti a una decisione necessaria: liberarsi di Pastore durante il prossimo mercato per risparmiare su un ingaggio reso insostenibile in considerazione dell’impiego del giocatore. E a Trigoria, in vista del prossimo mercato, si comincia a pensare di “incentivo all’esodo“, cioè una sorta di buonuscita che il club sarebbe disposto a dare ai giocatori dallo stipendio più ingombrante affinché siano più invogliati a lasciare la Capitale.

Ma per Pastore potrebbe anche non bastare. Il Flaco non sembra così convinto di fare le valigie e lasciare Roma. Il calciatore qui si trova benissimo, e spera anzi di rilanciarsi grazie alla cura Fonseca, un allenatore che ha dimostrato di saperlo utilizzare e valorizzare nel migliore dei modi, facendolo giocare da trequartista con ottimi risultati. Ma dopo una serie di stagioni tormentate da continui infortuni, Pastore potrà davvero sperare in una nuova occasione?

Giallorossi.net – G. Pinoli