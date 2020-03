Roma, per l’attacco c’è Pepè del Gremio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Col campionato in stand-by, si torna a parlare soprattutto di calciomercato. Il nome nuovo per l’attacco della Roma che spunta in queste ore dal Brasile è quello di Pepè.

Si tratta di un attaccante esterno, per lo più abituato a giocare sulla corsia sinistra del reparto offensivo, attualmente in forza al Gremio. Con la maglia del club sudamericano nel 2019 il 23enne ha giocato 33 partite realizzando 8 gol e 3 assist.

Su di lui però non c’è solo la Roma. Stando a quanto riferisce il portale brasiliano “Globoesporte.com”, su Pepè c’è il forte interesse anche di Bayern Monaco e PSV, con gli olandesi che avrebbero già avanzato una prima offerta di 15 milioni, rispedita però al mittente. Il Gremio vuole non meno di 20 milioni per il suo esterno offensivo.

